Non è un momento facile per Fedez ma il cantante non rinuncia allo stile. In alcune storie Instagram, dove attacca senza mezzi termini la conduttrice e giornalista Myrta Merlino, il rapper ha mostrato le sue slippers di lusso. Più precisamente il modello Tasman Chestnut x Palace di UGG. In camoscio e con diverse applicazioni, sono uno dei trend di stagione. UGG e Palace, noto brand streetwear, hanno unito le forze per lanciare lo scorso dicembre una limited edition andata velocemente sold out.