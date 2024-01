Devisal: la "perfezione" della tecnologia incontra il lusso made in Italy

Immaginate pellami pregiati, rigorosamente italiani.

Immaginate una produzione totalmente automatizzata, in grado di garantire una precisione millimetrica, in cui non c’è spazio per l’errore umano.

Devisal - nato dall’idea di un team di giovani creativi con la passione del mondo fantasy, tech e del Design, decisi a mettersi in gioco con i big players del mondo delle calzature – presenta oggi la prima collezione di sneakers di altissima qualità, realizzate con i migliori pellami disponibili e con una grandissima cura dei dettagli.

Devisal si propone come un nuovo capitolo di un percorso fatto di passione, creatività ed esperienza.

Per raccontare il Brand e presentare la sua ispirazione sono stati realizzati una serie di video che mostrano, puntata dopo puntata, l’avvento dell’Intelligenza Artificiale sulla produzione manuale attraverso la diffusione del Malware.

Lo stile contemporaneo della Season 1 - che evoca fortemente il mondo della tecnologia - sfocia in 4 diversi modelli che si declinano in 6 diverse collezioni, in cui domina il colore.

Scareware con il suo nero e Griffith con il bianco totale rappresentano la contrapposizione classica tra luce e oscurità, tra il bene e il male.

Rootikit, è caratterizzata dal grigio/verde, e ispirata alla vecchia interfaccia dei pc del passato, al tubo catodico, alle tastiere gialle e grigie, alle schede madri verdi.

Spawn_ai è un trionfo di blu e bianco ed è la contrapposizione nuova e moderna dei pc e delle macchine tecnologiche, si rifà alla “schermata blu” di errore che spesso vediamo sui nostri monitor.

Cypher con il suo giallo ricorda le componentistiche, i cavi di connessione e collegamento.

Rogue, infine, con il rosso - simbolo di passione e collera - rappresenta il malware “maligno” che inizia la rivoluzione impossessandosi di tutto.

Tutti i modelli e le diverse collezioni riportano la micro incisione laser del dettaglio dei circuiti, che consentono di identificare l’entità Virus “SHŒ” nei prodotti e personalizzano le calzature.

La tomaia in pelle di vitello e di montone si mixa ad una suola in poliuretano ultraleggero, con battistrada in PU compatto per maggiore resistenza, con dettagli laser e zone altamente traspirabili.

Il progetto Devisal, futurista e innovativo, è solo all’inizio.

Per scoprirne la nascita e l’evoluzione seguite i video su Devisal.it