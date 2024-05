Grisport presenta "Brenta"

Il modello “Brenta” presenta un tacco sulla suola per certificazione LG (Ladder Grip/scala a pioli) realizzato in microfibra verniciato nero ed un puntale di tipo B in fibra di vetro per la protezione da urto e compressione. La tomaia è in pelle oliata grigia, mentre il rinforzo ed il collo della calzatura sono in tessuto sintetico grigio-nero.

La parte del tallone, realizzata in PU espanso, è pensata per l’assorbimento dell’energia. All’interno della calzatura è presente una fodera traspirante nera-arancione ed una soletta rimovibile - perforata in poliuretano color verde acqua - che è cucita ad una stoffa nera in poliestere 100% riciclato. Il 24,10% del materiale della soletta è riciclato. La suola esterna è in gomma arancione, mentre l’intersuola è in poliuretano nero.

Un’altra caratteristica di questo scarponcino, che lo rende adatto anche ai lavori manuali, è l’inserzione PS (Perforazione Sottile) non metallica resistente alla perforazione di chiodi sottili (diametro 3). La scarpa, che si basa sul sistema di misura internazionale “Wide fit – 12.5” Mondopoint, dispone di una calzata abbondante.