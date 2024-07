Braccialetti dell'amicizia, cosa sono e dove si fanno

Un successo incredibile, parallelo a quello di Taylor Swift. A riscuoterlo sono i braccialetti dell'amicizia, divenuti un vero e proprio 'simbolo' per i numerosissimi fan della popstar statunitense che si sono ispirati ai versi di "You’re On Your Own, Kid", canzone pubblicata nel 2022 dal loro idolo: "make the friendship bracelets, take the moment and taste it", ovvero "Fai i braccialetti dell’amicizia, cogli il momento e goditelo".