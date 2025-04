Belen Rodriguez a spasso per Milano con l'amica e fidata assistente Antonia Achille. Fisico perfetto e portamento sensuale, la 40enne ha scelto di stare comoda: felpa e leggings scuri, abbinati a sneakers chiare e occhiali da sole neri. La soubrette argentina non rinuncia però al lusso e sfoggia per le strade del capoluogo meneghino una borsa Dior, uno dei suoi brand preferiti. Più precisamente una mini Lady Dior, definita la quintessenza dello stile raffinato della maison francese. Elegante e ricercata grazie al suo fascino senza tempo, è realizzata in pelle di agnello con cuciture Cannage che ricreano la leggendaria e inconfondibile trama trapuntata, e impreziosita dai ciondoli D.I.O.R. in metallo con finitura color oro pallido. Il suo nome è un omaggio a Lady Diana, che negli anni Novanta se ne era innamorata e portava molte versioni della borsa di Christian Dior con lei in giro per il mondo. Caratterizzata da dimensioni mini e dotata di tracolla a catena rimovibile, può essere portata a mano o crossbody ed è perfetta da abbinare a qualsiasi look. Da giorno o da sera non importa: è glamour, sempre e comunque. Il suo costo? Non proprio alla portata di tutti. Il modello sfoggiato da Belen si aggira oltre i 4mila euro.