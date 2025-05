Hotwifing, la nuova tendenza a letto che sta salvando coppie e matrimoni  

La testimonianza di chi ha provato l'hotwifing

"È un po' come lasciare che un amico faccia un giro di prova sulla tua auto", ha raccontato un marito di nome Logan al Daily Mail. "Può vedere come va. Deve restituirla, ma questo crea un senso di orgoglio. Ti fa avere un piccolo assaggio di com'è la mia vita". Per lui, quindi, vedere la moglie vivere esperienze erotiche con altri uomini genera orgoglio, eccitazione e senso di unione. Anche Alex e Rebecca hanno rivelato di aver trovato maggiore complicità grazie a questa pratica: “Ci ha dato un livello di comfort e sicurezza che non avevamo mai avuto - ha spiegato lei - Sesso e amore sono cose diverse. Questo ci ha resi ancora più forti”. Per molte di queste coppie, il coinvolgimento emotivo resta saldo, mentre il piacere si evolve in modo non convenzionale.

La nuova tendenza sessuale

"Rafforzeremo il nostro rapporto e io trarrò un po' di divertimento e adrenalina dalla profanazione", ha dichiarato Richard, che ha intenzione di guardare la moglie Rebecca mentre va a letto con diversi uomini con addosso il suo abito da sposa. I critici sostengono che sia solo una perversione mascherata da liberazione sessuale, o peggio, un sintomo di problemi relazionali più profondi mascherati da sesso a tre ed esibizionismo. Ma in una cultura sempre più ossessionata dalla non-monogamia etica, questo dimostra che sempre più coppie stanno abbandonando la fantasia del "per sempre", almeno tra le lenzuola. L'hotwifing è il futuro del matrimonio o solo una moda sessuale appariscente che nasconde un problema più profondo? In entrambi i casi, la gente ne parla, e probabilmente si chiede come convincere il proprio coniuge che "non è tradimento".