Labubu, cosa sono e perché tutti vogliono questi pupazzetti  

Se stai leggendo questo articolo, è probabile che tu abbia visto un Labubu da qualche parte (per strada o sui social) e ora ti starai chiedendo: cos'è un Labubu? Chiariamo subito dicendo che Labubu è una ragazza . Inoltre, non è un personaggio a sé stante: fa parte di un gruppo più ampio chiamato I Mostri, creato dall'artista e autore di Hong Kong Kasing Lung. I Mostri hanno debuttato in una trilogia di libri illustrati ispirata alla mitologia nordica nel 2015, e nel 2019, il gigante dei giocattoli Pop Mart li ha trasformati nei pupazzetti che conosciamo oggi. Ispirate al folklore nordico, le tonalità pastello del soffice corpo di Labubu e le espressioni facciali delicatamente diaboliche che cambiano a ogni incarnazione del personaggio sono il perfetto mix di carino e brutto. È l'ultima di una lunga serie di personaggi iconici emersi dall'Asia (Hello Kitty e Sonny Angel, solo per citarne alcuni).

La storia di Labubu

Labubu è descritta come una "creatura elfica" e, secondo Pop Mart, "nonostante l'aspetto dispettoso, è di buon cuore e vuole sempre aiutare, ma spesso ottiene accidentalmente l'effetto opposto". Può sembrare piccola e spaventosa, ma ha buone intenzioni. Se vedi una creatura che assomiglia a Labubu ma ha una coda aculeata, non è lei. È Zimomo, il capo dei Mostri. E no, Zimomo e Labubu non stanno insieme. Labubu ha già un fidanzato: Tycoco, un mostro vegetariano dall'aspetto scheletrico. La prima serie di portachiavi Labubu di Pop Mart si chiamava Exciting Macaron ed è uscita nell'ottobre 2023, in linea con la tendenza emergente di ciondoli per borse, ciondoli e giocattoli nella moda.

La moda di Labubu

Il successo mondiale dei Labubu è esploso nel 2024 grazie a Lisa, membro del gruppo k-pop Blackpink e attrice dell'ultima stagione di The White Lotus. La cantante ha infatti iniziato a condividere sui social la sua passione per questi animaletti abbinandoli alle sue borse durante eventi e interviste. Dua Lipa, Selena Gomez e Rihanna sono solo alcune delle star internazionali che hanno ceduto al fascino di questi pupazzetti pelosi che stanno letteralmente trainando il successo di Pop Mart, i cui ricavi sono cresciuti di circa il 107 per cento solo tra il 2023 e il 2024. Ad oggi, Wang Ning, il fondatore e amministratore delegato del gruppo, a soli 38 anni è diventato uno degli uomini più ricchi della Cina.

Come si riconoscono i Labubu originali e prezzo

Riconoscere un Labubu originale è abbastanza semplice se si tengono a mente alcune caratteristiche dei pupazzetti originali. Prima di tutto, sia le manine che i piedini dovrebbero essere completamente mobili e in grado di fare una rotazione completa e la lettera finale “s” di “monsters” presente sul moschettone deve essere attaccata alla testa del Labubu. Tutti gli esemplati originali hanno inoltre un marchio distintivo sotto il piedino visibile solo con una luce ultravioletta e il qr code dell'etichetta all'interno e sul retro della confezione dovrebbe portare alla pagina del servizio clienti del brand. Un altro campanello d'allarme è poi il prezzo: i Labubu standard partono da 20 euro, le edizioni speciali possono invece arrivare a costare centinaia di euro.