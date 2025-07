Il marchio storico Umbro si rilancia in Italia

Nuova alleanza nel panorama italiano dello sportswear: NewAge, licenziataria esclusiva di Umbro in Italia, sigla un accordo distributivo di grande rilevanza con Bolivox, solida ed affermata realtà per la rappresentanza nel fashion system, a cui fanno riferimento la Wivian’s Factory, Voxa Group e Showroom Libenzi. Fondato in Inghilterra nel 1924 dai fratelli Harold e Wallace Humphreys, Umbro è uno dei marchi più iconici e longevi nel panorama dello sport internazionale. Il nome deriva da una contrazione di “Humphreys Brothers”, e da oltre un secolo è sinonimo di passione calcistica, innovazione tecnica e stile. Negli anni, Umbro ha firmato alcune delle pagine più memorabili della storia del calcio: dalla maglia dell’Inghilterra campione del mondo nel 1966 fino alla sponsorizzazione di leggendari club europei come il Manchester United, il Chelsea, l’Ajax, il Celtic, l’Inter e il Napoli. Il suo logo a doppio diamante è diventato un’icona riconoscibile in tutto il mondo, associato a valori di autenticità, spirito sportivo e radicamento nella cultura urbana. Oggi il brand vive una nuova fase di espansione, che integra la propria eredità calcistica con un’estetica contemporanea: Umbro si afferma infatti anche nel segmento lifestyle, proponendo collezioni che fondono funzionalità e streetwear, performance e design, rivolgendosi a un pubblico trasversale e sempre più attento al connubio tra sport e stile. In Italia, Umbro sta vivendo una nuova stagione di rilancio grazie a una visione orientata a qualità, capillarità e coerenza di posizionamento.

“Quando rappresenti un brand dalla storia così ricca e autentica come Umbro”, afferma Pino Magno, Ceo di Umbro Italia, “la sfida è coniugare tradizione e contemporaneità, affidandosi a partner in grado di interpretare con visione il potenziale commerciale. In Bolivox abbiamo trovato la struttura ideale per raggiungere il mercato in modo efficace e uniforme”.

Alla base dell’accordo c’è una sinergia imprenditoriale tra due figure chiave: da un lato Pino Magno, che guida il percorso di sviluppo del brand Umbro sul territorio italiano, dall’altro Mattia Bodini, alla guida di Wivian’s Factory, da anni protagonista della rappresentanza nella fashion industry e oggi attore determinante anche nel mondo sport-fashion attraverso Bolivox. “Il lavoro fatto per costruire questa partnership è il risultato di una visione comune e di un approccio molto concreto. Siamo convinti che il potenziale di Umbro sia ancora tutto da esprimere nel mercato italiano, e siamo felici di contribuire con la nostra rete e la nostra esperienza”, commenta Mattia Bodini.

A suggellare l’inizio operativo della collaborazione, lo scorso 13 giugno si è tenuto il Sales Meeting SS26 presso il Libenzi Showroom di Bologna. Un momento fondamentale che ha riunito tutti i professionisti coinvolti, a conferma della solidità della rete e della condivisione degli obiettivi strategici.

Grazie a questa intesa, Umbro si prepara a rafforzare il proprio presidio commerciale in Italia con un modello di distribuzione capillare, dinamico e fortemente orientato al valore del prodotto e alla relazione con il cliente finale. Un percorso che punta non solo a consolidare la presenza del marchio nel canale sportivo, ma anche ad affermarlo come riferimento nel panorama urban e lifestyle contemporaneo, dialogando con nuove generazioni e mercati in evoluzione.