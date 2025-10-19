Georgina Rodriguez come Wanda Nara: Lady Ronaldo compra la borsa più costosa al mondo  

Georgina Rodriguez è tornata a far parlare di sé, questa volta per la sua incredibile collezione di borse di lusso. La compagna e futura moglie di Cristiano Ronaldo ha infatti mostrato sui social l’ultima arrivata nella sua già ricchissima cabina armadio: una Birkin Himalaya di Hermès, tra i modelli più esclusivi (e costosi) al mondo. Il video, diventato virale in pochi minuti, inizia con la classica confezione arancione che ogni fashion addicted riconosce al volo. Nessun dubbio: Hermès. E a confermare le aspettative è proprio la protagonista del video, che svela un vero e proprio pezzo da collezione. La Birkin Himalaya, realizzata in pelle di coccodrillo Niloticus e trattata per ottenere sfumature che ricordano i monti innevati, è considerata una delle borse più rare e desiderate di sempre. Un accessorio esclusivo, difficile da trovare anche per chi ha il portafoglio (e l'influenza) per permetterselo.

Per Georgina Rodriguez è la seconda Birkin Himalaya

Non è la prima volta che Georgina viene vista con una Himalaya: già nel 2023 aveva sfoggiato un modello simile durante il suo arrivo a Venezia per la Mostra del Cinema. Ma allora si trattava di una versione più piccola. Ora, invece, siamo davanti a un formato più grande e ancora più prezioso. Chi segue la modella e influencer sa bene che le borse non sono solo un accessorio per lei, ma una vera passione collezionistica. Decine di pezzi, conservati con cura maniacale in una teca personalizzata all’interno della sua cabina armadio da sogno, accanto a scarpe e abiti di alta moda. E ovviamente, quando si parla di borse di lusso, il primo nome che viene in mente è proprio Hermès. Le sue Kelly e Birkin sono icone assolute, e non è un caso che siano le preferite dalle celebrity di tutto il mondo. Con questa nuova Himalaya, Georgina Rodriguez conferma ancora una volta il suo status di queen del luxury lifestyle. E sui social, come sempre, i fan sono in delirio.

Anche Wanda Nara possiede una Birkin Himalaya

La Birkin Himalaya è diventata nota in Italia anche grazie a Wanda Nara che l'ha ricevuta in regalo da Mauro Icardi dopo il tradimento del calciatore con China Suarez. La borsa è costata al calciatore circa 300.000 euro ma non è bastata a tenere unita la famiglia. "È difficile da trovare, ma si può comprare online. Ha questo prezzo proprio per la difficoltà di trovarla. Se me la sono tenuta? Certo che me la tengo, quasi ci dormo con la borsa! È il mio secondo amore", ha raccontato Wanda dopo la separazione da Icardi.