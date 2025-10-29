Francesca Fagnani, quanto costa l'abito con serratura e perché è stato tagliato a Belve  

Total black ed elegante: così Francesca Fagnani è tornata a Belve . La giornalista e conduttrice ha scelto di indossare per la prima puntata che ha visto protagoniste Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo una creazione di Schiapparelli . Un lungo tubino in velluto nero disegnato da Daniel Roseberry, che tra l'altro era stato già indossato nell'ottobre 2024 da Selena Gomez al London Film Festival. Il modello originale è molto più lungo rispetto a quello indossato dalla Fagnani che, di comune accordo con la sua stylist, ha scelto di modificare le proporzioni per rendere l'abito più adatto al suo programma.

Francesca Fagnani a Belve con l'abito Schiapparelli

"Abbiamo scelto quest'abito che ci piaceva tantissimo – ha spiegato a Fanpage Claudia Scutti, la stylist di Francesca Fagnani – Era in realtà un abito lungo e ho chiesto alla Maison il permesso per accorciarlo, perché nasce come un abito da sera lungo fino a terra, che chiaramente era fuori luogo per il programma. Quindi ho chiesto e ho ottenuto il permesso di accorciarlo al polpaccio". Gli accessori e i gioielli scelti per completare il look della prima serata sono stati minimal per non entrare in contrasto con il dettaglio vistoso sull'abito, quello della serratura. "Abbiamo abbinato delle scarpe di Casadei, un paio di décolleté di vernice con un motivo leggerissimo. La serratura è molto presente, dunque non potevamo abbinare gioielli troppo vistosi, perciò abbiamo scelto solo un anello di Bulgari e degli orecchini di Sunnei in oro e nero", ha aggiunto la Scutti.

Quanto costa l'abito Schiapparelli indossato a Belve da Francesca Fagnani

L’abito è un piccolo capolavoro di sartoria e concettualità: la caratteristica apertura sul corpetto richiama infatti la forma di una vera serratura vittoriana, realizzata in ottone martellato. Un dettaglio che gioca con il tema dello sguardo e della curiosità, perfettamente in linea con lo spirito di Belve, che invita da sempre a “guardare oltre” la superficie. Il costo del total look si aggira intorno ai 10mila euro, ma l'abito è introvabile poiché è della collezione dello scorso anno.