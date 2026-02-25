Giada Benincasa e Superga, arriva la linea "Ciao Amore"

Per la stagione FW26 Giada Benincasa firma una collaborazione con Superga, storico marchio italiano di footwear, dando vita alla Superga Ciao Amore . Un progetto che unisce heritage e sentimento, trasformando una sneaker iconica in un simbolo da indossare. La sneaker è pensata appositamente per la stagione invernale ed è caratterizzata da materiali caldi e dettagli iconici. La tomaia è realizzata in suede morbido al tatto, con interno in shearling morbido ed avvolgente. Il modello è completato da lacci outdoor a contrasto e dalla classica suola in gomma Superga, resistente e flessibile. Elementi distintivi della sneaker sono il charm a forma di cuore e il ricamo “CIAO AMORE” sul tallone claim che contraddistingue il brand . La collaborazione sarà disponibile nei migliori negozi a partire da settembre 2026 ma è già virale. In fondo: che cos'è l'amore se non un lungo cammino da percorrere? Meglio farlo con delle scarpe iconiche.