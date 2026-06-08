Cisalfa Sport celebra l’anima del calcio con la campagna "Come se fossi lì"

Curno, 5 giugno 2026 – Cisalfa Sport lancia "Come se fossi lì", la nuova campagna dedicata all'anima più profonda e genuina del calcio. Il progetto nasce per celebrare lo sport vissuto ogni giorno, lontano dalle luci dei grandi stadi ufficiali, dove è sufficiente un pallone per trasformare qualsiasi spazio – un cortile, un parco o un vicolo di quartiere – nel teatro di una sfida epica.

Il calcio oltre lo schermo

Il cuore di "Football 2026" è il calcio di strada, inteso come linguaggio universale capace di unire generazioni. Cisalfa Sport punta i riflettori su quei momenti spontanei in cui bambini e ragazzi danno vita a partite improvvisate: un racconto che rifiuta ogni rappresentazione artefatta per restituire la verità del gioco vissuto in prima persona.

Un’estetica autentica e quotidiana

La campagna esplora anche il lato lifestyle di questo mondo: un’estetica spontanea che non segue le logiche della moda costruita. Gli outfit si compongono in modo naturale, mescolando maglie delle nazionali, felpe e tute, in uno stile "vissuto" che riflette la realtà di chi, in un istante, è pronto a scendere in campo per trasformare la propria quotidianità in performance.

Il valore sociale del gioco

"Come se fossi lì" è un racconto corale che va oltre il gesto atletico. È l’omaggio al tifo di quartiere: la nonna che incita dal balcone, il passante che si ferma a osservare, le voci del bar che diventano telecronache improvvisate, il richiamo materno che interrompe il gioco. È la dimostrazione di come il calcio sia un collante sociale capace di trasformare ogni strada in un luogo di aggregazione e partecipazione.

Attraverso questo progetto, Cisalfa Sport rafforza la propria identità di punto di riferimento per chi vive lo sport quotidianamente, dentro e fuori dal campo. L’invito è chiaro: riscoprire il calcio nella sua forma più pura, perché l’emozione più grande non è quella che si guarda, ma quella che si vive.

Il calcio più autentico non è solo quello che si guarda. È quello che si vive.