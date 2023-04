Zaccagni, Chiara Nasti e il cane Twenty: quanto costa? Il prezzo non è per tutti

Chi segue quotidianamente sui social network Mattia Zaccagni e la moglie Chiara Nasti conosce bene il piccolo Twenty, il cagnolino che i due hanno accolto nel loro lussuoso appartamento romano circa un anno fa. Un barboncino toy arrivato nella vita del calciatore e dell'influencer nel 2022 e chiamato così in onore della maglia numero 20 che il centrocampista indossa con la Lazio . Il giocatore e Chiara hanno addirittura aperto un profilo Instagram per Twenty Zaccagni Nasti, così come è stato ribattezzato il cucciolo, che è considerato a tutti gli effetti il fratello maggiore di Thiago , il bambino nato lo scorso novembre.

Il cane di Zaccagni e Chiara Nasti: tutto sul barboncino toy

Il barboncino toy è la variante più piccola dell'antica razza barbone di origine francese. Una razza che ha davvero tantissime qualità e pochi difetti. Tra quest'ultimi quello di abbaiare molto e di essere piuttosto costosa. È un cane perfetto da appartamento, visto che è di piccole dimensioni, non perde i peli e non sbava. Inoltre il suo carattere vivace e gioioso mette tutti di buonumore: si distingue per la sua particolare devozione verso il proprio padrone e per la famiglia. Ama la compagnia di bambini, verso i quali si dimostra equilibrato e giocoso. Non è mai aggressivo, è socievole nei confronti degli altri animali e ama l'acqua.

Quanto costa un barboncino toy come il cane di Zaccagni e Nasti

I barboncini toy rientrano in un fascia di prezzo decisamente alta. La spesa minima per l'acquisto è di circa 650 euro ma per un esemplare con pedigree e titoli familiari si possono arrivare a spendere pure 1500-2000 euro. Non vanno poi trascurati i costi di mantenimento. Il pelo, folto e riccio, deve essere pettinato e mantenuto con cura: oltre ai bagni con prodotti specifici, è necessario effettuare una toelettatura regolare ogni sei settimane. In più non bisogna dimenticare che i barboncini toy soffrono di disturbi ereditari agli occhi e di problematiche alle rotule, per cui devono essere sottoposti a visite regolari dal veterinario.