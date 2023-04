Bambole gonfiabili: boom di richieste per Meghan Markle, Kate Middleton e Diana

Bambole gonfiabili con le sembianze di Meghan Markle, Kate Middleton e Lady Diana . È questa la richiesta del momento, stando a quanto dichiarato da Ben Stroud, CEO di Inferno, il più grande produttore al mondo di bambole in TPE e silicone, note per essere incredibilmente realistiche. "Dopo il successo della serie tv The Crown (che racconta le vicende dei Windsor, ndr) stiamo ricevendo tantissime richieste di bambole gonfiabili con le sembianze di Diana, Meghan e Kate. Ma abbiamo deciso di non produrre bambole del genere per non infangare la memoria di Diana . Se fossimo motivati solo dal denaro non avremmo problemi a creare bambole con le fattezze della Markle o della Middleton per capire chi è davvero più popolare tra le due", ha dichiarato l'amministratore delegato al South West News Service.

Bambole gonfiabili, molto richiesto Tom Hardy

Tanti clienti, poi, chiedono un bambolotto simile a Tom Hardy, l'affascinante attore inglese noto per i ruoli in Inception, Il cavaliere oscuro-Il ritorno, Peaky Blinders, Venom (solo per citarne alcuni). "Riceviamo un sacco di richieste in tutto il mondo, da donne ma anche da uomini, per un bambolotto come Tom Hardy. È un attore molto amato nel Regno Unito, in America e in Asia". C'è pure chi sogna un oggetto del sesso con le sembianze di Tupac, il cantante ucciso nel 1996 all'età di 25 anni e considerato tra i migliori rapper di tutti i tempi.

Bambole gonfiabili, la scelta di Inferno

Inferno è il più grande produttore mondiale di bambole in silicone e TPE, che costano all'incirca mille dollari. Sono tutte a grandezza naturale e possono essere noleggiate per tre giorni al prezzo di 750 dollari. In un esemplare, ispirato ad un attore porno, sono stati addirittura aggiunti dei peli ai glutei nel tentativo di renderlo il più realistica possibile. L'azienda è specializzata nella creazione di bambole con le sembianze di pornostar, ma riceve spesso richieste su altre celebrity. Richieste che, almeno per ora, Inferno non intende soddisfare.