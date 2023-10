Arcaplanet acquisisce gli ospedali veterinari Happy Friends e Mypetclinic

Le tre strutture veterinarie acquisite sono

- L’Ospedale veterinario MyPetClinic di Milano, una delle principali strutture esistenti in città, situato in Viale Daniele Ranzoni 10;

- L’Ospedale veterinario HappyFriends di Curno in provincia di Bergamo situato in Via Meucci 2;

- L’Ospedale veterinario Happyfriends di Verano Brianza in provincia di Monza Brianza situato in Via Comasina 155.

Le tre strutture offrono servizi veterinari completi, compresi pronto soccorso, degenza giornaliera, diagnosi, chirurgia e terapia e sono dotati di attrezzature all’avanguardia con team di veterinari altamente qualificati e disponibili 24 ore su 24 per gestire emergenze e offrire cure specializzate ai propri pazienti.

Le tre strutture, che manterranno piena indipendenza medica e scientifica, saranno potenziate sia a livello formativo che a livello di comunicazione. L’obiettivo principale è quello di migliorare la consapevolezza dei pet parent in relazione agli standard di cura, prevenzione e benessere necessari per migliorare la salute degli animali domestici, con un'attenzione costante alla formazione, all'adozione delle ultime innovazioni cliniche ed alla promozione di una medicina veterinaria di qualità.

Nicolò Galante, CEO di Arcaplanet dichiara infatti: “L’assistenza veterinaria gioca un ruolo fondamentale per il benessere e salute degli animali e l’Italia forma medici veterinari di altissima qualità ed ha una grande tradizione di eccellenza scientifica in questo campo. Gli Italiani però portano poco i loro pet dal veterinario e lo fanno solo in maniera reattiva (ovvero di fronte ad un problema di salute evidente). Noi di Arcaplanet, grazie alla qualità e quantità della nostra base di clienti fedeli, vogliamo contribuire a valorizzare l’importanza di un’assistenza veterinaria di qualità, non solo reattiva ma, soprattutto, preventiva. Questo permetterà ai nostri clienti non solo di migliorare la salute e la longevità dei loro animali, ma anche di avere maggiore consapevolezza e trasparenza sui servizi ed i costi connessi. A tal fine abbiamo deciso di acquisire tre strutture ospedaliere di chiara fama ed altissimi standard qualitativi, intorno alle quali costruire un percorso di diffusione e professionalizzazione dell’assistenza medica e nutrizionale”.