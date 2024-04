Timeway Italy agente esclusivo dei prodotti Lowell legati alla serie A di calcio

Timeway Italy ha acquisito il ruolo di agente esclusivo dei prodotti Lowell legati alle squadre di calcio italiane di serie A più amate. L’azienda distribuirà orologi, gioielli orologi da parete e sveglie della Lowell legate ai club calcistici più seguiti dalle tifoserie nazionali - Juventus, Milan, Inter, Roma, Torino, lazio, Fiorentina, Bologna, Atalanta e Udinese – attraverso il canale orologerie e gioiellerie. Le collezioni di orologeria e gioielleria ispirate ai team calcistici ne riprendono simboli e colori che vengono valorizzati attraverso un accurato lavoro di design sviluppato internamente da Lowell. La strategia del brand fa leva sull’ampia tifoseria che segue le squadre di cui vengono prodotte le collezioni in licenza, un target composto potenzialmente da diversi milioni di persone con una distribuzione geografica interessante da nord a sud.

“Siamo davvero orgogliosi di poter arricchire il nostro portafoglio brand con orologi e bijoux dei principali team di calcio della Serie A, grazie alla partnership con Lowell che ne è licenziataria ufficiale. L’attaccamento dei tifosi alla propria squadra potrà venire orgogliosamente indossato tutti i giorni o regalato in differenti occasioni. Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio hanno una fan base in tutto il nostro paese ma anche Fiorentina, Udinese, Atalanta, Torino e Bologna godono di migliaia di calorosi supporter.

Grazie alla collaborazione Timeway e Lowell, tutti oggi possono acquistare orologi e bijoux per manifestare la propria passione calcistica” commenta Andrea Busato, General Manager Timeway Italy. Lowell, nata nel 1972 come azienda produttrice di orologi da parete, negli anni ha ampliato la propria attività a tutti gli ambiti della misurazione del tempo includendo, oltre agli orologi da polso, anche sveglie, stazioni barometriche. Nel 2015 Lowell acquisisce una piccola azienda produttrice di orologi chiamata Swan, una scelta strategica che ha permesso di accedere alla produzione di orologi per le più importanti squadre di calcio italiane.

Nel 2022 Lowell ha introdotto una nuova categoria di prodotti, le collezioni di gioielli per le più celebri squadre di calcio italiane. I prodotti, orologi e gioielli, sono realizzati in acciaio 316L e sviluppano una creatività che gioca intorno ai colori delle squadre che sono esposti sui quadranti degli orologi e su dettagli dei gioielli. L’estetica include spesso bandiere e loghi dei club, vere icone per gli appassionati.