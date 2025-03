Il mostruoso animale che sopravvive con pochi pasti all'anno ed è responsabile dell'Ozempic, il farmaco che fa dimagrire

A volte le scoperte più rivoluzionarie provengono da luoghi o animali inaspettati. È il caso di un farmaco popolare che ha trasformato il trattamento del diabete ed è diventato un'opzione per perdere peso. La cosa curiosa è che la sua origine è da ricercare in una peculiare lucertola dei deserti nordamericani, capace di sopravvivere con pochi pasti all'anno. L'animale che ha reso possibile l'invenzione dell'Ozempic , vero e proprio fenomeno tra le star di Hollywood e non solo, è il mostro di Gila (nome scientifico Heloderma suspectum), una lucertola velenosa che vive nel sud degli Stati Uniti e nel nord del Messico. Questo lento rettile trascorre il 98% della sua vita sottoterra, in tunnel che lui stesso scava. Le sue dimensioni variano dai 30 ai 60 centimetri, ma può raggiungere anche i 90 centimetri, e pesa circa 2 chili. Il suo corpo è robusto, con una coda corta e spessa dove immagazzina il grasso per sopravvivere nei periodi di scarsità. La colorazione predominante è il nero, con squame rosa, arancioni o gialle, più vivide negli esemplari giovani. Ha artigli affilati e zampe forti, adatte a scavare . La sua lingua è nera e la usa come organo olfattivo, proprio come i serpenti. Il mostro di Gila può trascorrere fino al 95% del tempo inattivo, risparmiando energia e umidità. La sua massima attività si registra in estate, quando cerca un partner con cui riprodursi. È un animale carnivoro, con una dieta varia che comprende coniglietti, altre lucertole, serpenti, uova e piccoli mammiferi. Mangia molto poco, tra le 5 e le 10 volte l'anno . La femmina depone tra luglio e agosto da 2 a 12 uova e i piccoli si schiudono dopo un periodo di incubazione di 150-250 giorni. Il mostro di Gila è una specie minacciata e protetta a causa della distruzione del suo habitat causata dallo sviluppo urbano, dall'agricoltura e dalle strade.

Il mostro di Gila e la storia del farmaco Ozempic

La creazione del farmaco Ozempic è strettamente legata alla storia di Pebbles, un mostro di Gila che vive al Creature Conservancy nel Michigan. Quando Pebbles è stata infettata da un parassita, il chimico farmaceutico Tim Cernak si è messa alla ricerca di un farmaco per curarla, facendo così una scoperta molto importante. Il veleno del mostro di Gila contiene un ormone chiamato exendin-4 , simile a un ormone umano (GLP-1), che viene rilasciato dopo l'ingestione ed è fondamentale per controllare i livelli di zucchero nel sangue. Questa scoperta ha aperto la strada allo sviluppo di Ozempic, un farmaco che imita l'azione del GLP-1, aiutando i pazienti affetti da diabete di tipo 2 a regolare i livelli di glucosio. Inoltre, Ozempic ha guadagnato popolarità per i suoi effetti sulla perdita di peso, anche se il suo utilizzo principale rimane il trattamento del diabete.

Che cos'è Ozempic, il nuovo (pericoloso) fenomeno per dimagrire

Il farmaco Ozempic è un farmaco usato per curare il diabete che, negli ultimi tempi, ha guadagnato parecchia attenzione sui principali media a causa di celebrità e influencer che hanno confessato di assumerlo per perdere peso (tra questi Elon Musk). A livello legislativo, la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato per la prima volta Ozempic sul mercato per il trattamento del diabete nel 2017 e, nel 2022, ha consentito l’utilizzo di una dose più elevata (che prende il nome di Wegovy) per trattare l’obesità grave. Da quel momento, su Internet si è iniziato a parlare del farmaco in modo salvifico e rivoluzionario, praticamente il rimedio pronto all’uso per qualsiasi obiettivo di dimagrimento dimenticando gli effetti collaterali. Un farmaco che è finito per diventare introvabile per chi ne ha davvero bisogno.