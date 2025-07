Dove vive Jeff Bezos, la lista delle sue case (e quella pagata 75 euro)  

Jeff Bezos ha attirato l'attenzione tra le tante cose anche per il suo patrimonio immobiliare in continua crescita, che si estende in alcune delle località più ambite degli Stati Uniti. Da un complesso residenziale appartato a Maui a una vasta tenuta di Beverly Hills e a una dimora storica a Washington, il fondatore di Amazon ha creato un impero immobiliare tanto curato quanto colossale. La sua acquisizione più recente, una proprietà da 90 milioni di dollari sul lungomare dell'esclusivissima Indian Creek Island di Miami, che condivide con la moglie Lauren Sanchez, aggiunge un altro gioiello scintillante alla sua collezione.

Dove vive Jeff Bezos con la moglie Lauren Sanchez

Dopo oltre vent’anni a Seattle, dove ha fondato Amazon, Jeff Bezos ha scelto di stabilirsi a Miami, nell’esclusiva Indian Creek Island, una delle comunità residenziali più riservate e lussuose degli Stati Uniti. Una scelta dettata dal cuore: il trasferimento è dovuto non solo a Lauren Sanchez ma anche alla volontà di avvicinarsi ai genitori, residenti nello stesso Stato. Dunque, la coppia ora risiede nell'esclusiva isola di Indian Creek a Miami e qui Jeff ha acquistato tre vaste proprietà. Nel 2023 ha comprato due ville una accanto all'altra, entrambe molto costose: una costava 68 milioni di dollari, mentre l'altra, una spaziosa villetta, era valutata 79 milioni di dollari. Le proprietà in riva al mare sono incontaminate e vantano piscine di lusso e giardini lussureggianti. La più grande delle due case vanta sette camere da letto e una superficie di ben 18.000 metri quadrati, su un terreno di circa 8000 metri quadrati. Nell'aprile 2024, Bezos ha acquistato una terza villa in una transazione fuori mercato per una cifra stimata di 90 milioni di dollari. Qui oggi risiede con l'ex giornalista sposata a Venezia.

La casa di Jeff Bezos a Beverly Hills

Nel 2020 Jeff Bezos ha acquistato la Warner Estate, un spettacolare villa a Beverly Hills. Non un appartamento qualsiasi bensì la mega villa costruita negli anni ‘30 a Los Angeles da Jack Warner, ossia l’ex presidente e co-fondatore della Warner Bros. Proprio per questo, l’immobile è stata rinominato Warner Estate. La proprietà si estende per circa 4 ettari tra ampie terrazze, giardini, campetti da tennis, campo da golf personale con 9 buche, piscina e diverse guest house destinate ad uso esclusivo degli ospiti. Ma non è tutto. Pare infatti che il pavimento, ben prima di arrivare in California, sia stato di proprietà di Napoleone Bonaparte. Bezos si è aggiudicato questa esclusiva villa per 165 milioni di dollari. Eppure, se si guarda al suo patrimonio, il prezzo da lui pagato per acquistarla equivale ad una spesa irrisoria: è come se gli fosse costata poco più di 75 euro.

Tutte le case e ville di Jeff Bezos, il patrimonio immobiliare

Jeff Bezos possiede tre case a Seattle, dove ha vissuto per gran parte della sua vita, alcuni appartamenti a New York, la già citata residenza di Los Angeles. E poi una villa a Washington, vicina a quella di Barack Obama e Ivanka Trump. In Texas, Bezos è proprietario del Figure 2 Ranch (o Corn Ranch), che si estende su oltre 66 ettari. È la sede operativa di Blue Origin, la sua compagnia spaziale privata, utilizzata per i lanci del razzo New Shepard. Oltre alle case di Miami, Bezos ha inoltre acquistato una proprietà da 78 milioni di dollari sulla costa di Maui, estesa su 5,6 ettari con accesso privato all’oceano.