Chi è la principessa più ricca in Europa? Non Kate Middleton o Charlene di Monaco!

Quando pensiamo alle principesse milionarie, ci vengono subito in mente Kate Middleton o Charlene di Monaco ma in realtà la principessa più ricca del mondo è Maria Carolina del Liechtenstein . Un'ereditiera che è riuscita a tenere la sua vita lontana dai riflettori insieme a tutta la sua famiglia.

Chi è Maria Carolina del Liechtenstein, la principessa più ricca del mondo

Maria Carolina è nipote di Hans-Adam II, attuale principe del Liechtenstein, e una dei quattro figli dell'erede Alois del Liechtenstein. A differenza di altre case reali, la famiglia del Liechtenstein mantiene da sempre una vita molto riservata, il che ha contribuito a far sì che la loro ricchezza non sia così pubblicamente nota. La fortuna di Maria Carolina proviene principalmente dalla Fondazione Principe del Liechtenstein, un conglomerato che gestisce beni nel settore bancario, immobiliare, artistico e agricolo. Sebbene la famiglia reale possieda proprietà in tutto il mondo, la fondazione è la fonte primaria della loro ricchezza. Si stima che il patrimonio di Maria Carolina ammonti a oltre 3,5 miliardi di dollari, il che la colloca al primo posto tra le principesse più ricche del mondo. Maria Carolina vive a Londra, dove lavora nell’industria tessile e dove ha anche incontrato il marito Leopoldo, sposato ad agosto 2025. Lui è un banchiere oltre che membro di una delle famiglie più ricche del Venezuela.

Il re più ricco in Europa è quello del Liechtenstein

Non solo Carolina, anche suo nonno Hans-Adam II figura come il sovrano più ricco in Europa. La discrezione della famiglia Liechtenstein è stata fondamentale per tenere la propria fortuna lontana dagli occhi del pubblico. A differenza di altre famiglie reali costantemente sotto i riflettori, i royal del Liechtenstein preferiscono mantenere un basso profilo, il che ha contribuito a rendere la propria fortuna meno evidente. Tale caso dimostra che la vera ricchezza non si misura sempre in base all'attenzione mediatica che una famiglia riceve. Per Maria Carolina e i suoi parenti la vera fortuna risiede nella discrezione e nella gestione intelligente del patrimonio familiare.