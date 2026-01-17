In vendita la casa di Willy, il principe di Bel Air: dove si trova e quanto costa

L'iconica casa, anzi villa, di Willy, il principe di Bel-Air, è in vendita per la prima volta in quasi mezzo secolo. L'immobile, in stile coloniale georgiano, è situato nell'esclusivo quartiere Brentwood di Los Angeles . Diventata un simbolo televisivo degli anni '90, conserva la sua estetica classica e il suo status di una delle case più riconoscibili nella cultura pop.

La casa di Willy, il principe di Bel-Air

Costruita nel 1937 , la casa è diventata famosa in tutto il mondo grazie alla serie con Will Smith, che ha utilizzato i suoi esterni come immagine della casa della famiglia Banks durante le sei stagioni trasmesse negli anni '90. Sebbene le scene degli interni siano state girate in un teatro di posa, la casa è rimasta impressa nella memoria collettiva come una delle ambientazioni più iconiche della televisione americana. La proprietà vanta oltre 550 metri quadrati, distribuiti in cinque camere da letto, cinque bagni, ampie zone giorno e un caratteristico design simmetrico, coronato da quattro colonne bianche che sono diventate il suo segno distintivo visivo. Secondo i media specializzati, il prezzo di partenza sarà di circa 30 milioni di euro, una cifra che riflette sia il suo valore architettonico che il suo significato culturale. Nel corso degli anni, la villa ha mantenuto la sua estetica classica, pur essendo stata ristrutturata per soddisfare gli attuali standard di lusso. La sua apparizione nella serie della NBC l'ha resa un simbolo della televisione degli anni '90 e un punto di riferimento per generazioni di spettatori cresciuti con la storia del giovane Will che si trasferiva da Philadelphia alla vita agiata di Bel-Air.

Quando la casa è finita su Airbnb

Nel 2020, per celebrare il 30° anniversario della serie, la casa è stata temporaneamente aperta al pubblico tramite una speciale esperienza Airbnb, a cui Will Smith ha partecipato come host virtuale. Questa iniziativa ha permesso ad alcuni fan di visitare stanze a tema e rivivere momenti iconici della serie. Ora, la sua messa in vendita segna un passaggio importante per i fan della serie e per il mercato immobiliare di Los Angeles, dove gli immobili di rilevanza culturale spesso attraggono acquirenti internazionali.