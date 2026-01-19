Addio alle bustine di ketchup e maionese: le normative europee che entrano in vigore quest'anno

Nei ristoranti europei le classiche bustine di ketchup, maionese e senape hanno i giorni contati. A partire da agosto 2026, l’Unione europea metterà al bando le confezioni monodose nel settore della ristorazione, imponendo a bar, ristoranti e hotel di eliminare le porzioni individuali di salse, zucchero, sale, olio e altri condimenti serviti all’interno dei locali. Una svolta destinata a incidere profondamente sulle abitudini quotidiane dei consumatori e sull’organizzazione del settore dell’ospitalità.

Perché l'Unione Europea ha tolto le bustine di ketchup e maionese

La misura rientra nella più ampia strategia comunitaria per la riduzione dei rifiuti di plastica e la promozione di modelli di consumo più sostenibili. Il provvedimento è contenuto nel regolamento (UE) 2025/40, noto come Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), che introduce limiti stringenti all’uso di determinati formati di imballaggio, soprattutto nei comparti dell’ospitalità e del turismo. Il divieto non sarà immediato: c'è tempo fino alla prossima estate. Bruxelles ha previsto un calendario di attuazione graduale per consentire agli operatori di adeguarsi senza traumi. L’obiettivo è ridurre progressivamente l’uso di imballaggi superflui, favorendo soluzioni riutilizzabili o collettive.

I prossimi passi dell'Unione Europea per ridurre la plastica

Secondo la tabella di marcia comunitaria, quello del 2026 è solo il primo passo. Entro il 2030, il divieto delle confezioni monodose dovrebbe estendersi a numerosi prodotti alimentari, cosmetici e per l’igiene personale. Nel febbraio 2032, infine, la Commissione europea sarà chiamata a valutare l’impatto complessivo della misura, sia in termini ambientali sia di tutela della salute.