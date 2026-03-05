Voli low cost, il trucco delle 5 giacche. Ryanair replica alla tv spagnola: "Non pensarci nemmeno"

Sui voli low cost , dove le regole sul bagaglio a mano sono sempre più rigide, l’ingegno dei passeggeri sembra non conoscere limiti. Tra misuratori metallici all’imbarco e regolamenti sempre più dettagliati, molti viaggiatori cercano soluzioni creative per portare con sé qualche oggetto in più. È proprio in questo contesto che è tornato a circolare un espediente tanto semplice quanto discutibile: indossare più capi possibili per evitare di inserirli in valigia. A rilanciare l’idea è stata la content creator spagnola Esperanza Grasia durante un intervento televisivo che ha rapidamente fatto il giro della rete. Ed è arrivato fino a Ryanair , che non ha esitato a replicare.

Il trucco delle 5 giacche per portare qualche vestito in più sui voli low cost

Nel programma spagnolo El Hormiguero, Grasia ha mostrato una soluzione insolita per superare il limite di una sola giacca consentita a bordo. L’influencer ha infatti unito tra loro cinque giacche tramite le cerniere, creando un unico grande capo. "Indossi cinque giacche e non possono dirti niente", ha spiegato con ironia, mostrando il risultato: una sorta di enorme cappotto composto da più strati sovrapposti. Secondo la creatrice di contenuti, il metodo permetterebbe di trasportare diversi indumenti senza occupare spazio nel bagaglio.

Il trucco delle 5 giacche e la reazione di Ryanair

L’esperimento televisivo ha divertito il pubblico ma ha suscitato anche reazioni da parte delle compagnie aeree. Tra queste, Ryanair ha commentato con tono scherzoso ma chiaro sui social: "Non pensarci nemmeno". Nonostante l’avvertimento, nei commenti online molti utenti hanno accolto la trovata con ironia. "Lo terrò a mente", ha scritto qualcuno, mentre altri hanno scherzato: "C’è chi lo fa persino d’estate". Un episodio che conferma come, di fronte alle restrizioni sui bagagli, la fantasia dei viaggiatori continui a trovare nuove (e talvolta improbabili) soluzioni.