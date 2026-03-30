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Perché Lorella Cuccarini non invecchia: cosa mangia, allenamento e sonno© LAPRESSE

Perché Lorella Cuccarini non invecchia: cosa mangia, allenamento e sonno

Lorella Cuccarini, quasi 61 anni, svela la sua routine: dieta equilibrata, allenamento costante e sonno regolare per restare in forma
3 min

A 60 anni, compiuti il 10 agosto 2025, Lorella Cuccarini continua a incarnare un’idea di forma fisica che sorprende per naturalezza e continuità. Madre di quattro figli e protagonista di una carriera longeva, la showgirl non parla mai di sacrifici estremi, ma di equilibrio costruito nel tempo. Niente diete punitive o restrizioni drastiche: il suo approccio si basa su una struttura quotidiana ordinata e sostenibile. In un recente contenuto condiviso sui social, ha ribadito la sua filosofia: alimentazione “sana e pulita”, senza eccessi, ma con attenzione alla qualità e alla distribuzione dei pasti. Il ritmo è quello di cinque pasti al giorno, pensati per mantenere attivo il metabolismo, accompagnati da spuntini leggeri a base di frutta fresca o secca. Una strategia che privilegia la continuità rispetto ai risultati immediati.

La dieta di Lorella Cuccarini, cosa non mangia per non invecchiare

Nel modello di Lorella Cuccarini, la scelta degli alimenti è altrettanto centrale. L’obiettivo è ridurre al minimo i prodotti industriali e privilegiare ingredienti semplici, facilmente gestibili nella quotidianità. Anche sui carboidrati emerge una linea chiara: meglio riso basmati o pasta integrale, soprattutto prima di un impegno lavorativo come uno spettacolo, per garantire energia senza appesantire. A seguire, un pasto completo e bilanciato, capace di fornire tutti i nutrienti necessari. Eventuali integrazioni non sono escluse, ma restano un supporto e non una soluzione: il fulcro resta sempre l’alimentazione. Un approccio che riflette una visione a lungo termine, lontana dalle mode e più vicina a una gestione consapevole del proprio corpo.

Allenamento e riposo: il doppio pilastro del benessere

Accanto alla dieta, il secondo asse fondamentale è rappresentato dall’attività fisica. Negli anni, oltre alla danza, Lorella Cuccarini ha integrato allenamenti di tipo metabolico e calisthenics, discipline che sfruttano il peso corporeo per sviluppare forza, coordinazione ed equilibrio. La parola chiave è regolarità: circa un’ora al giorno dedicata al movimento, con l’obiettivo di tonificare la muscolatura e sostenere il metabolismo. Quando gli impegni non consentono la palestra, subentra una soluzione semplice ma efficace: camminate a passo sostenuto. Infine, un elemento spesso sottovalutato ma decisivo: il sonno. L’artista punta a garantirsi almeno sette ore per notte, riconoscendo nel riposo una componente essenziale del benessere complessivo. Un ciclo che si rinnova ogni giorno, tra disciplina e ascolto del proprio corpo.

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