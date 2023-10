Sector No Limits 50th Years  Anniversary

Negli anni a seguire il marchio si specializza nella creazione di orologi, cronografi e automatici, dalla chiara vocazione sportiva. A partire dagli anni ’80, si fa strada il tema dell’Avventura che trova la sua affermazione nelle iconiche collezioni Sector Adventure, orologi che rafforzano l’attitude sportiva e la tecnicità del marchio.

Da qui nasce il NO LIMITS. Una grande intuizione che diventa in poco tempo brand e concept, plasma il DNA del marchio e crea un vero e proprio mondo di riferimento in cui si riconosceranno intere generazioni di atleti, sportivi e appassionati fino ancora ai nostri giorni. Così tra il 1990 e gli anni 2000 Sector No Limits sarà al polso e accanto alle più grandi leggende dello sport estremo, uomini e donne capaci di sfidare i limiti personali dell’essere umano. “Dove c’è sfida c’è Sector” è uno dei claim che hanno accompagnato le gesta e le avventure dei Sector Heroes.

Insieme a Patrick de Gayardon, Pipin, Manolo, Gérad d’Aboville, Sector ha sperimentato, sviluppato e innovato per vincere s ide e superare limiti che sembravano invalicabili. Dal cielo alle montagne, dagli oceani alle profondità marine, Sector è stato protagonista in tutti i palcoscenici naturali. Ha dedicato orologi diventati iconici ad imprese leggendarie, come l’SGE 300 No Limits Patrick de Gayardon “Polar Sky Surf che ha celebrato il salto dell’atleta francese con lo skysurf al Polo Nord, o il Diving Team SGE 500, che ha registrato i record di immersione di Pipin. Sector negli anni ha continuato a scandire il tempo anche al polso di tanti sportivi, esempio di impegno e determinazione: da Andriy Shevchenko ad Antonio Rossi, da Jorge Lorenzo a Franco Morbidelli.

Ancora oggi, la capacità di innovare, unita al design italiano e alla tecnologia sempre all’avanguardia, guida lo sviluppo del brand Sector verso la performance, per continuare a vincere le sfide più attuali.

Collezione 230 50th YEARS

Per celebrare l’importante traguardo dei 50 anni, Sector No Limits presenta una capsule di 3 orologi che racchiudono i valori del brand. Tre modelli speciali all’interno della Sector 230 Automatic, collezione già diventata iconica, che rappresenta l’evoluzione del brand in termini di: Prestazioni, Tecnologia, Innovazione, Sostenibilità, Design&Stile. I nuovi modelli 230 50th YEARS esaltano queste qualità, da sempre espresse da Sector e sintetizzate al meglio nel modello presentato in Limited Edition.