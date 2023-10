Sector No Limits presenta SECTOR SPECIAL FOLGORE

Milano, Ottobre 2023 - Sector No Limits presenta il nuovo orologio Sector Special Folgore , realizzato grazie alla partnership con l’Esercito Italiano e Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa a cui è affidata la valorizzazione dei Brand delle Forze Armate.

Alla base di questa importante collaborazione con l’Esercito italiano, la condivisione di elementi distintivi quali: Adrenalina, Precisione, Tempo, Performance, Audacia, Temperamento.

Dedicato alla celebre Brigata Paracadutisti Folgore, il nuovo segnatempo esprime appieno l’anima sportiva e lo spirito No Limits del brand.

Pioniere del No Limits e mentore per generazioni di appassionati del paracadutismo e dello sport estremo, l’indimenticabile Patrick de Gayardon che insieme a Sector ha innovato, sperimentato e superato limiti inimmaginabili, solcando i cieli del mondo grazie alla leggendaria tuta alare o lanciandosi per primo sui ghiacci del Polo Nord.

Questa incredibile eredità, portata avanti ancora oggi dagli atleti del Sector Team, ha ispirato e dato vita al nuovo orologio Special Folgore, dedicato ai paracadutisti della Brigata dell’Esercito Italiano e che celebra la forza e il coraggio di quello che può essere definito un corpo d’élite conosciuto in tutto il mondo.

“Siamo entusiasti di questa prestigiosa collaborazione con l’Esercito Italiano che ci teniamo a ringraziare. Abbiamo realizzato in sinergia l’orologio Sector Special Folgore presentato in edizione limitata e numerata di 1.200 pezzi. Per celebrare i valorosi paracadutisti che tanto hanno in comune con il patrimonio di virtù e storia di Sector No Limits, abbiamo dedicato l’esemplare N°1 del nuovo orologio ad Aquila1, nome in codice con cui viene simbolicamente identificato il Comandante della Brigata paracadutisti “Folgore”. Francesca Ginocchio, Global Marketing Advisor Morellato Group.

Il DNA sportivo del nuovo Cronografo Special Folgore, si rivela nel design e nei dettagli in una perfetta sintesi di performance, precisione, tecnologia e innovazione. La cassa robusta di 43 mm racchiude il dial nero su cui spicca il simbolo della Folgore insieme al logo Sector. Gli indici applicati sono dotati di tecnologia Super Luminous, l’impermeabilità è garantita fino a 100 metri di profondità.

“Mood aviator” grazie ad alcuni elementi grafici che richiamano le strumentazioni di bordo: dalla bussola sulla lunetta con inserti in alluminio super leggero, alle frecce agli indici cardinali.

La special box con personalizzazione Esercito Italiano e Folgore, contiene anche una card dedicata ed è realizzata in tessuto verde in pieno stile militare, così come il cinturino addizionale in pelle scamosciata da alternare al classico bracciale acciaio.