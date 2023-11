TIMEWAY ITALY distribuisce gli orologi PLEIN SPORT

TIMEWAY ITALY arricchisce il proprio portafoglio di marche in distribuzione sul territorio italiano inserendo il nuovo brand di orologi PLEIN SPORT , inedito marchio che unisce la creatività e lo spirito imprenditoriale di PHILIPP PLEIN alla consolidata esperienza di Timex Group nell’orologeria. Plein Sport AG e Timex Group Luxury Division hanno infatti siglato un accordo per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione della linea di segnatempo PLEIN SPORT.

PLEIN SPORT, strategicamente posizionato tra il fashion lifestyle e lo sportswear, è la nuova frontiera dell'activewear nel segmento del lusso. Con il suo approccio iper-futuristico, PLEIN SPORT fa dell'innovazione il suo “core concept”. Forme all'avanguardia, design innovativi e incomparabili, uniti all'emozione di un'esperienza sportiva ad alte prestazioni, creano una proposta stilistica che mira a evidenziare il DNA caratteristico e indipendente del marchio.

"Il focus di PLEIN SPORT mira all'esperienza e al posizionamento premium. PLEIN SPORT si rivolge alle generazioni più giovani grazie al suo design di tendenza e al prezzo accessibile. L’obiettivo è portare un approccio di lusso nel mercato dell'activewear. È emozionante perché abbiamo l'opportunità di costruire qualcosa da zero, sfruttando al contempo la brand equity che ho creato con Philipp Plein", ha dichiarato Philipp Plein, fondatore e Creative Director.

"Siamo entusiasti di collaborare con Philipp Plein al lancio della linea di orologi PLEIN SPORT. Il successo della linea di orologi e gioielli firmata Philipp Plein ha superato ogni aspettativa. PLEIN SPORT si rivolge a un consumatore diverso nell’interessante e crescente segmento dell'activewear e favorirà un incremento del business e della crescita", afferma Tobias Reiss-Schmidt, Presidente e CEO di Timex Group.

“Sin dal lancio della prima collezione di orologeria firmata Philipp Plein nel 2021, la Maison guidata dall’omonimo designer ha perseguito una strategia molto chiara nello sviluppo delle linee “accessori”, dapprima con gli orologi, a seguire con i gioielli, e infine la linea di orologi Plein Sport. Per noi si tratta del completamento ideale della nostra offerta Philipp Plein, che spicca nel panorama dell’orologeria fashion per caratteristiche di design, qualità, posizionamento prezzo” commenta Andrea Busato, General Manager di Timeway Italy.

Con una combinazione versatile di tecnologia e funzionalità, gli orologi PLEIN SPORT sono progettati in modo unico per offrire stile e comfort. La collezione celebra la determinazione e l'agilità della tigre come simbolo maestoso dell'universo PLEIN SPORT e si compone di segnatempo caratterizzati da alcuni elementi stilistici distintivi. Uno di questi è rappresentato dal design mimetico abbinato a dettagli a contrasto, come accenti rosa shocking, verde fluorescente e arancione acceso che spiccano nell’accostamento con i classici grigio e nero.

Il protagonista di questo primo lancio PLEIN SPORT del 2023 è il modello THUNDERSTORM. Disponibile sia in versione cronografo sia solo tempo, il THUNDERSTORM offre il massimo dell'eleganza e delle prestazioni sportive. Dalla tigre sulla corona allo “Scratch”, simbolo di PLEIN SPORT con quattro linee frastagliate che ricordano appunto il graffio dell’artiglio di una tigre, nulla è lasciato al caso. La collezione di orologi PLEIN SPORT avrà un posizionamento prezzo tra i 129 e i 269 Euro.

La collezione di orologi Plein Sport sarà distribuita in selezionati punti vendita tra i quali spicca il primo monomarca PLEIN SPORT aperto il 14 settembre all’Orio Center Selected Stores Bergamo, il più grande mall Italiano, con una superficie di 120 mq. Quest’apertura rappresenta la nuova frontiera dello shopping sportivo firmato Philipp Plein.

Con l'innovazione al centro, PLEIN SPORT crea uno spirito di inclusività che abbraccia persone appassionate di sport e attività all’aria aperta. PLEIN SPORT ha la capacità di adattarsi alla tua vita quotidiana e alla dinamicità del tuo lifestyle.