Vagary Collezione Rockwell FW 2023

Rockwell propone oggi un modello dalla cassa con diametro di 42 mm con apertura tonda e lunetta fissa abbinata ad un bracciale sportivo a 5 maglie con chiusura a battente. I quadranti, oltre al classico nero e blu, offrono un verde ed un bianco con i contatori a contrasto, una ghiera interna ed un datario a ore 4. Vetro minerale e fondello a vite completano l’orologio.

Collezione Rockwell Cronografo - Citazione: Vagary by Citizen

Cassa in acciaio dall’apertura tonda con diametro di 42 mm e lunetta fissa in acciaio lucido

Quadrante in 4 combinazioni colore. Quadrante blu con ghiera interna in nero come i contatori, lancette e indici color argento. Quadrante nero con ghiera interna su tono, abbinato a contatori in color argento come lancette e indici. Quadrante verde con ghiera interna in verde con contatori e dettagli in color argento. Quadrante bianco con ghiera interna e contatori in nero, mentre lancette e indici in color argento. In tutte le varianti la finestrella della data è posizionata a ore 4.

Vetro minerale piatto e fondello a vite.

Movimento al quarzo con funzione cronografo

Bracciale in acciaio a 5 maglie lavorato satinato con chiusura a ribalta

Impermeabilità: 10 ATM