Sector presenta gli atleti del Sector Team

Federico Dimarco - 26 anni, esterno sinistro. Punto di riferimento della Nazionale e bandiera dell’Inter, squadra della sua città. Nella carriera ha girato diverse squadre, lavorando duramente per crescere e migliorarsi, tornando poi lì da dove è partito con le giovanili, per vincere con il Team del cuore e affermarsi nella sua Milano.

Per il brand il rientro in pista è con lo Skate, accanto ad una promessa di questa disciplina.

Mari e Montagne sono da sempre gli ambienti in cui si muovono gli atleti Sector. Apnea e Kitesurf da un lato e lo Sci alpino dall’altro, sono gli sport in cui Sector rinnova la sua presenza.

A raccogliere questa importante eredità, arrivano nuovi, giovani atleti, molti con un futuro ancora da scrivere e che, attraverso storie, sport, linguaggi e immagini differenti, interpretano il No Limits di oggi espressione di sfide estreme e quotidiane. Esempi di tenacia, dedizione, attaccamento ai valori, voglia di superare i propri limiti, sono stati scelti per le loro storie di sport e di vita che saranno raccontate insieme al brand attraverso contenuti digital.

Florent Manaudou - Nuotatore francese famoso e apprezzato per la sua storia sportiva “No Limits”, fatta di cadute e risalite, di vittorie e sconfitte inaspettate che hanno dimostrato la sua eccezionale tenacia e la capacità di non mollare mai, superando ostacoli ed i suoi stessi limiti. Vince la sua prima medaglia d’oro olimpica ai Giochi di Londra del 2012 e oggi, dopo 12 anni, si prepara ad entrare in vasca a Parigi per la sua quarta Olimpiade.