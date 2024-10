CITIZEN festeggia il proprio centenario con una riedizione storica

Nel 2024, CITIZEN celebra il centesimo anniversario dalla nascita del primo orologio a marchio CITIZEN: un orologio da tasca calibro 16 a carica manuale. In 100 anni Citizen ha creato un numero incredibile di modelli diversi tra loro, ma con una certezza comune, ovvero che ogni orologio creato da Citizen dal 1924 ad oggi abbia ereditato lo stesso DNA, insieme alla speranza che ogni orologio Citizen sia indossato e amato dal proprietario per tutta la vita. Nel celebrare questo traguardo Citizen oggi guarda ai prossimi cento anni ed alle infinite possibilità di creare orologi ancora migliori e come simbolo di questo nuovo inizio, Citizen ha realizzato uno speciale modello di orologio da tasca a carica manuale che sarà disponibile nell'autunno/inverno 2024.

Nel 1924, sei anni dopo la fondazione dell'azienda (1918), Citizen lanciò sul mercato il suo primo orologio, un modello da tasca, il cui quadrante mostrava il marchio CITIZEN a ore 12. Citizen, il cui nome tradotto significa “cittadino” racchiude in sé la speranza che ogni orologio Citizen venisse scelto, indossati ed amato dai cittadini di tutto il mondo. In questi cento anni Citizen ha creato ed utilizzato innumerevoli innovazioni tecnologiche per rispondere alla promessa implicita nel proprio nome: creare orologi che siano compagni intimi nella vita quotidiana delle persone in tutto il mondo.

Questo nuovo orologio da tasca del 2024 è progettato per riflettere la strada tracciata da Citizen per i prossimi 100 anni e se da un lato rende omaggio alla bellezza classica dell'originale, dall’altro assimila le evoluzioni tecniche moderne tra cui l'elevata precisione e una cassa leggera in lega di titanio.

Il bilanciere a molla libera è il cuore dell'orologio e garantisce un'elevata precisione da -3 a +5 secondi al giorno. Il design del movimento mostra curve morbide. I ponti hanno bordi tagliati a diamante e il movimento presenta la finitura a onde Côtes de Genève. Questo innovativo movimento è contenuto all'interno di una cassa in leggera lega di titanio. L'orologio nel suo insieme è contemporaneamente un piacere per gli occhi e per la mente: un piccolo lusso che gratifica, mentre scandisce ritmicamente il passare del tempo.

Fin dalla sua fondazione, Citizen ha creduto che fosse sempre possibile fare qualcosa di meglio, e ora è il momento di iniziare a farlo (Better starts now). L'azienda è orgogliosa di essere costantemente impegnata nella ricerca infinita dell'essenza dell'orologio, una dedizione questa che combinata con la determinazione rappresentano la base della creazione di questo nuovo orologio da tasca: un orologio che sarà il compagno fedele del suo proprietario per tutti i viaggi della vita.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nuovo orologio da tasca a carica manuale che combina uno stile classico con una cassa leggera in lega di titanio e un look pulito e ordinato. Un piacere per gli occhi e per la mente: un piccolo lusso che gratifica, mentre scandisce ritmicamente il passare del tempo.

Cal. 0270 Alta precisione - movimento a carica manuale sviluppato appositamente per questo orologio da tasca. Il bilanciere a molla libera offre un'elevata precisione da -3 a +5 secondi al giorno. Dotato di funzione Stop Second.

Le curve morbide del movimento e l’inconfondibile decorazione a onde Côtes de Genève sono visibili attraverso il fondello a vista.

Un movimento avanzato dallo stile classico è contenuto in una cassa leggera in lega di titanio.

Il quadrante elettro-formato è rifinito con un rivestimento trasparente e una lavorazione che simula il trascorrere del tempo.

Semplice ed intuitivo da usare con archetto studiato per una facile manutenzione.

Include un cordone intrecciato in pura seta giapponese tinto in un esclusivo colore carbone indaco realizzato su misura appositamente per questo orologio da tasca in edizione limitata.

Limited-edition – il numero progressivo che indica l’edizione limitata è inciso sul fondello.

Processi di controllo rigorosi

Tutti gli orologi completati vengono sottoposti a 17 giorni di rigorose ispezioni interne. Gli orologi devono superare le ispezioni effettuate in una serie di condizioni, comprese sei posizioni e tre livelli di temperatura. Un certificato di ispezione ufficiale è incluso in ogni orologio per certificare che soddisfa i rigorosi standard interni di CITIZEN.