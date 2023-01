Shiatsu, i numeri di un fenomeno da record: tutte le novità

Il nuovo progetto

“L’esigenza di condivisione e di una corretta informazione è da noi sentita soprattutto a tutela dell’utenza. La figura dell’insegnante e dell’operatore shiatsu risponde a specifici criteri formativi di questa professione autonoma, definiti attraverso processi normativi in diversi paesi europei”. Queste le parole di Alberto Scattarelli, Franco Castellaccio e Andrea Mascaro, rispettivamente presidenti di Apos, Cos e Fisieo. “Il progetto 'Professione Shiatsu' intende condividere quindi a tutti i livelli istituzionali questo profilo professionale; ciò non solo per presentare gli aspetti peculiari della nostra professione, ma anche per divulgare, unitamente alle figure sanitarie già coinvolte, le tante realtà esistenti in Italia di collaborazione proficua tra medici e operatori shiatsu, ognuno con le sue caratteristiche, ma tutte rivolte alla salute ed al benessere delle persone”, concludono i tre presidenti.

Obiettivi e attività

Le attività di 'Professione Shiatsu' spazieranno dall’organizzazione di eventi, alla realizzazione di approfondimenti, dai momenti di comunicazione all’ascolto e confronto, tutti incentrati sullo shiatsu e la qualità della prestazione professionale. Le tre associazioni, riconosciute ai sensi della legge 4/2013, sono iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico). Iscritte anche ai sensi della legge 13/2013 presso il Ministero di Giustizia, prevedono percorsi di formazione e attestazione della qualità dei propri associati in modo da offrire una garanzia ai clienti in merito al valore dei professionisti ai quali si rivolgono. Al tutto c’è poi da aggiungere il dialogo con la Politica e con le Istituzioni. 'Professione Shiatsu' infatti offrirà al Governo e ai vari referenti istituzionali un interlocutore unico e rappresentativo del mondo dello shiatsu attraverso il quale definire le migliori strategie per far conoscere questo settore.