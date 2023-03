Giornata mondiale dell'acqua, cosa fare per non sprecarla

Nella Giornata Mondiale dell’Acqua , E NEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) ha presenta una guida con 10 regole per non sprecarla . Si tratta di alcuni consigli, suggerimenti, ma anche di soluzioni per rendere più sostenibile la gestione della risorsa idrica. Si parte dal ridurre le perdite, l'adottare processi e sistemi meno idro-esigenti e infine avere comportamenti virtuosi nella vita di tutti i giorni.

Le 10 regole per non sprecare l'acqua

1) Mantenere efficiente l’impianto idrico e verificare la presenza di perdite occulte: si calcola che con un rubinetto che gocciola si perdano fino a 5 litri al giorno;

2) Chiudere il rubinetto per evitare che l’acqua scorra inutilmente. Se si chiudesse l’acqua tra le varie operazioni mentre ci si lava i denti si può arrivare ad evitare di sprecare fino a 30 litri.

3) Riutilizzare l’acqua di cottura della pasta o del lavaggio delle verdure per sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie o per annaffiare.

4) Utilizzare lavastoviglie e lavatrici sempre a pieno carico. Un carico di lavastoviglie (classe A) utilizza fino a 15 litri. Sono preferibili programmi di lavaggio a temperature non elevate (40-60° C). Inoltre, con l’installazione di pannelli solari si eviterebbero i consumi elettrici per scaldare l’acqua necessaria agli elettrodomestici;

5) Preferire rubinetti con sensori o con rompigetto aerato che riducono il flusso dell’acqua.

6) Installare sciacquoni a doppio tasto per risparmiare fino a 100 litri d’acqua al giorno. Il modello ad un solo pulsante usa fino a 16 litri;

7) Preferire la doccia invece che la vasca da bagno. Questa scelta può portare a risparmiare fino a 1.200 litri all’anno.

8) Chiudere l’impianto centrale in caso di periodi prolungati di mancato utilizzo, ad esempio quando si parte per le vacanze;

9) Utilizzare per l’irrigazione sistemi temporizzati, a goccia o in subirrigazione, in virtù della loro maggiore efficienza;

10) Utilizzare pavimentazioni drenanti nelle superfici esterne agli edifici, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito, favorire la ricarica delle falde, ridurre la subsidenza e mitigare l’effetto noto come isola di calore.