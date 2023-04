L'importanza dei denti nello sport: l'aneddoto Smalling e altri retroscena

Alla base di una corretta tenuta fisica e atletica possono essere molti i fattori che contribuiscono in modo determinante allo scongiurare malesseri di qualsiasi tipo. Dalla dieta bilanciata, ad un corretto allenamento passando per una buone dose di riposo: i segreti degli sportivi possono essere numerosi. Nell'ultimo periodo è apparso determinante, in modo particolare, anche avere un'ottima salute dentale per riuscire ad essere performanti in campo, senza la paura dell'infortunio. Un esempio lampante di quanto detto può essere il caso del giocatore della Roma Leonardo Spinazzola, che dopo aver fatto una operazione odontoiatrica è rinato dal punto di vista sportivo. L'influencer del Sorriso e Odontoiatra specializzata in Chirurgia Odontostomatologica Clotilde Austoni ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato la centralità che può avere una corretta cura dentale dal punto di vista di un qualsiasi atleta spiegando come essa è collegata allo sport, dichiarando: "Durante una gara tensione, stress e concentrazione scatenano il rilascio di ormoni come il cortisone, l'adrenalina e la noradrenalina. L'effetto dell’adrenalina è preparare il corpo a una situazione di allarme e l’atleta, quindi, è portato a serrare i denti, anche in allenamento. Stringere i denti, oltre a danneggiarli, causa tensioni dei muscoli masticatori e del collo che nel lungo periodo possono dare scompensi muscolari e posturali, esporre a un maggiore rischio di infortuni, disperdere energia, ridurre efficienza e rendimento"