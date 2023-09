Benessere, parte l'iniziativa "MuoverSi"

ROMA (f.d.) - E’ ora di “muoverSi”. Scatta la campagna di contrasto alla sedentarietà e per promuovere la cultura del benessere e della qualità della vita, promossa e organizzata da “Sano Buon Vivere”. L’obiettivo primario è di prevenire le malattie degenerative attraverso la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie di base rivolte a tutte le fasce d’età. Attraverso una sinergia con gli enti locali e le associazioni sportive, si vuole sviluppare spazi attrezzati, possibilmente all’aperto, da adibire all’attività motoria e al tempo libero. Per facilitare la realizzazione di tale progetto, verrà organizzata una vera e propria rete territoriale, composta da istituzioni pubbliche, scuole, associazioni sportive e di volontariato. Si partirà coinvolgendo come primo step i cittadini e le comunità dei Castelli Romani.