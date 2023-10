Ora solare può causare disturbi: i sintomi cui prestare attenzione

Con l'ora solare disturbo affettivo stagionale e mini jet-lag

"Il Sad sarebbe pronto ad incombere nei mesi invernali con le sue scarse dotazioni di metionina e serotonina, ma il nostro organismo alla fine saprà trovare le giuste soluzioni per raggiungere nuovi livelli di adattamento. E, d’altro canto, non possiamo fare altro che riprovare per crederci", ha aggiunto l'esperto. Sull'abolizione dell'ora legale Minelli ha ricordato: "Se l'introduzione dell'ora legale perdurante per l'intero anno può avere benefici in termini di risparmio energetico potrebbe non essere così conveniente in termini di salute".