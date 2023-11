Eleonora Giorgi, i sintomi e il tumore al pancreas: "Penso a Fedez e Steve Jobs"

Nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Eleonora Giorgi ha svelato di avere un cancro al pancreas. "All’inizio ho pensato in modo egoista che se dovevo morire, beh pazienza: ho vissuto una vita incredibile e invecchiare non mi piace per nulla", ha dichiarato l'attrice sulle pagine del Corriere della Sera. "Poi mi sono guardata intorno e ho visto i miei figli Andrea e Paolo addolorati, ho sentito il loro grande amore: tra le cose positive di questo momento c’è l’essere al centro dei loro cuori".