Fedez e gli enzimi pancreatici che non si trovano: cosa sono e a cosa servono

Fedez vuole trovare una soluzione perché gli enzimi pancreatici non si trovano più in farmacia. Il cantante, in possesso di una scorta che sta per finire, ha pubblicato su una storia Instagram ricordando che in passato ha subito un’operazione per la rimozione del pancreas: "Sto ricevendo tantissime email su un problema che ho riscontrato anch’io. Essendo stato operato al pancreas, come altri pazienti, ho bisogno di assumere enzimi pancreatici per poter mangiare e assimilare il cibo. Da un mese a questa parte sembra che non si trovino".