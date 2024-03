Asl Roma 3 e AS Roma insieme per le donne

Alla Casa della Salute di Ostia visite gratuite e vaccinazioni senza prenotazione per le residenti In occasione della terza edizione di “La cura come Maternage” . La Asl Roma 3 e AS Roma hanno deciso di collaborare mettendo a disposizione l’8 marzo per tutte le donne la possibilità di effettuare esami e di usufruire di alcune prestazioni specifiche, tra cui screening della cervice uterina, vaccinazione anti HPV, consulenze psicologiche e test per l’epatite C.

Asl Roma e AS Roma insieme: le prestazioni offerte

L’iniziativa, senza prenotazione e con accesso diretto, si tiene presso la Casa della Salute di Ostia. “Per il terzo anno di seguito la Asl Roma 3 ha promosso “La cura come Maternage”, una giornata di prevenzione per la donna in occasione dell’8 marzo che ha potuto contare ancora una volta sulla disponibilità offerta dalla AS Roma, che ha inserito l’evento nel calendario di iniziative dal titolo ‘Amami e Basta’, promosse in tutta la nostra città per coinvolgere le cittadine in progetti di prevenzione, solidarietà e sensibilizzazione. Nel ringraziare la società calcistica, il nostro auspicio è che l’adesione sia alta, perché la prevenzione resta sempre il primo strumento di cura. Per le donne e non solo. Non scordiamolo mai”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3. I servizi saranno offerti alle donne che appartengono alla Asl Roma 3 dalle ore 9 alle ore 17. Qui sotto l’elenco delle prestazioni specificate per fasce di età e suddivise per orari.

1) Screening della cervice uterina, fascia di età 25-64 anni, secondo le scadenze previste dal programma (PAP test ogni 3 anni e test per HPV ogni 5 anni)

2) Consulenze psicologiche per ragazze nella fascia di età 14-24 anni (dalle 14 alle 17)

3) Test gratuito per l’epatite C, salvavita per il fegato, fascia di età 35-55 anni

Grande spazio è stato riservato anche alle vaccinazioni anti HPV, gratuita nella fascia di età 11-25 anni e con ticket per utenti di età superiore. Per chi intende usufruirne ci sarà uno spazio dedicato, aperto dalle 8.30 alle 13.30, all’interno del centro vaccinale del presidio. “L’HPV è considerato responsabile della quasi totalità dei tumori della cervice uterina, e di altri tumori più rari associati all’infezione. Anche in questa giornata dedicata alle donne vogliamo ricordare a tutte e a tutti che la vaccinazione HPV, fortemente raccomandata a livello mondiale, rappresenta uno scudo potente ed efficace. L’aumento progressivo dell’adesione al vaccino e la parallela riduzione della malattia tra gli adolescenti avrebbero senza dubbio, nel medio e lungo tempo, un impatto positivo. Insieme ma più protetti con il vaccino”, spiega la Dott.ssa Patrizia Grammatico, Responsabile U.O.S. Immunoprofilassi della Casa della Salute di Ostia. E infine, nel corso della giornata saranno fornite dal personale sanitario presente nella struttura anche tutte le informazioni su gravidanza ed allattamento.