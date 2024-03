Belen e Melissa Satta pazze dell'ozonoterapia: cos'è, a cosa serve, benefici

Belen Rodriguez e Melissa Satta pazze per l'ozonoterapia. Entrambe si sono sottoposte al trattamento negli ultimi giorni e hanno parlato dei benefici positivi sui social network. "L'ossigeno-ozono terapia è un trattamento di terapia medica, basato sulla somministrazione di una miscela di ossigeno e ozono medicale all'interno dell'organismo, attraverso l'impiego di differenti tecniche, che permette di ottenere considerevoli risultati terapeutici su numerose patologie", ha spiegato la soubrette argentina per poi rivelare gli effetti più che positivi: "L'azione antiossidante, l'incremento delle difese immunitarie, miglioramento della circolazione sanguigna, miglior equilibrio psico-fisico". L'ex fidanzata di Matteo Berrettini ha invece fatto sapere: "L'ozonoterapia è un trattamento con azione antiinfiammatoria e antidolorifica. Qualche anno fa avevo rotto la cartilagine, mi si era gonfiato il dito, non riuscivo più a muoverlo bene e avevo dei dolori tremendi. Grazie a questo trattamento ho risolto il problema".