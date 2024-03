Ha 64 anni ma non sembra: svelato il segreto della sua dieta

Fisico asciutto e tonico e sorriso smagliante. L'influencer Harrah Brown ha 64 anni ma ne dimostra a malapena 44. Su TikTok ha svelato il suo segreto di bellezza, che riguarda una serie di alimenti di cui non può proprio fare a meno. "Nella mia spesa settimanale non possono mai mancare mirtilli e lamponi", ha rivelato la donna. Del resto non è una novità: come dimostrano anche gli studi più recenti, una porzione di frutti di bosco al giorno aiuta a vivere più a lungo.