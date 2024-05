Eric di Beautiful, l'attore John McCook parla della malattia del figlio

John McCook, l'attore che presta il volto a Eric Forrester nella soap opera Beautiful, ha parlato della malattia del figlio Jake, avuto nel 1981 dalla moglie Laurette Spang. "Un padre, molte volte, non capisce subito come stanno le cose. lo piuttosto, di fronte a certi comportamenti di mio figlio, iniziavo a dire: perché fai questo? Perché fai quello? - ha dichiarato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera - Comportati così, cosa c'è che non va in te. Insomma, un padre deve essere educato per poter imparare che molte delle cose che vede sono sintomi. O, almeno, questo è successo a me. In un primo momento si reagisce in modo inappropriato, ci si arrabbia, perfino con il proprio figlio".