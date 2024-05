Cosa succede quando si sta per morire: "Terrificante"

Julie McFadden , di professione infermiera, ha deciso di condividere in un video su TikTok cosa accade ad una persona prima di morire . Tra queste il famoso sonaglio mortale : "Il rantolo è la cosa più normale e attesa alla fine della vita. Tuttavia, se non sei abituato a sentirlo, sembra la cosa più terrificante che tu abbia mai sentito", ha ammesso Julie. Un suono simile a quello dei gargarismi che proviene dal fondo della gola di una persona morente. È causata dall’accumulo di saliva e muco nella gola e nelle vie aeree superiori quando la persona è troppo debole per tossire.

Cosa succede ad una persona che sta per morire

C'è poi lo sguardo della morte: avviene quando l'attenzione di qualcuno rimane fissa su una parte della stanza. Qualunque cosa si faccia avanti, anche un semplice schioccho di dita, passerà del tutto inosservato alla persona che sta per morire. “A volte fissano semplicemente il vuoto. Altre parlano con qualcuno che non c'è . In alcuni casi hanno un grande sorriso sui loro volti, come se vedessero qualcosa che ovviamente li porta gioia. Questo è quello che noi chiamiamo lo 'sguardo della morte'”, ha detto la McFadden.