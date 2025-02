Littizzetto in ospedale, pancreatite acuta: sintomi e come si cura  

Luciana Littizzetto sta male: è in ospedale per una pancreatite acuta . Le condizioni dell'attrice comica, presenza fissa a Che tempo che fa , sono state rese note durante l'ultima puntata condotta da Fabio Fazio . "Martedì mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso pensando di avere l'influenza: è una pancreatite acuta. - ha raccontato la comica e attrice - Pensavo che il dolore sarebbe passato, invece no... E io ho una soglia del dolore molto alta. La pancreatite è associata all'abuso di alcol? Io mangio come un monaco del monte Athos... Quando c'è qualcosa che non va e si avverte qualcosa di anomalo, meglio farsi controllare". Fazio ha aggiunto: "È una cosa seria ma stai molto meglio, lo diciamo per non allarmare nessuno". Lucianina ha precisato: "I valori stanno scendendo. Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, quelli che lavorano tutto il giorno nel reparto, coloro che lavorano di notte. Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via. Proteggiamola".

Che cos'è la pancreatite acuta: cause, sintomi e come si cura

La pancreatite acuta è un'infiammazione a carico del pancreas che insorge in maniera improvvisa. Quali sono le cause della pancreatite acuta? Generalmente si presenta in seguito a una calcolosi biliare, ma la malattia può comparire anche in seguito ad anomalie anatomiche del pancreas, tumori, aumento dei trigliceridi nel sangue o l'assunzione di alcuni farmaci. Può anche essere una complicanza di manovre endoscopiche sul pancreas. Quali sono i sintomi della pancreatite acuta? Si manifesta con un importante dolore addominale che spesso si associa a nausea, vomito e febbre. Nelle forme più lievi di pancreatite i sintomi possono regredire rapidamente, mentre in quelle più gravi possono evolvere in setticemia, shock, insufficienza renale e respiratoria. Come si cura la pancreatite acuta? Dipende dalla gravità del disturbo. Quando la patologia si presenta in forma lieve generalmente il paziente viene sottoposto a flebo, per integrare quei liquidi che sono andati persi, e deve osservare tra i 2 e i 3 giorni di digiuno. Quando la pancreatite si manifesta in maniera più aggressiva potrebbe rivelarsi necessario il ricovero in terapia intensiva o, in casi più rari, intervenire per via chirurgica.