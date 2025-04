L'errore che tutti facciamo appena svegli e che è dannoso per la salute

Il momento in cui apriamo gli occhi al mattino segna l'inizio di una giornata lunga e impegnativa. Per questo motivo è molto importante iniziare la giornata nel migliore dei modi. Anche se cerchiamo tutti di partire con il piede giusto, molte volte, senza saperlo, contribuiamo con piccole azioni a rendere ciò impossibile. Per questo motivo, gli esperti raccomandano di prestare molta attenzione a ciascuno dei passaggi che seguiamo nella nostra routine mattutina. Questo è molto importante perché, in queste prime ore del giorno, sia il corpo che la mente si preparano a ciò che verrà e gli errori possono influire sulla salute. Negli ultimi anni, con l'obiettivo di aiutare le persone a migliorare la propria routine mattutina, gli esperti di psicologia e, in particolar modo, gli analisti del sonno , hanno sviluppato diverse ricerche. In questo contesto, la psicologa Maris Loeffer ha pubblicato un articolo sul sito web della Stanford University in cui spiega come le persone possono migliorare la gestione delle prime ore del mattino. Innanzitutto, ha sottolineato che non è consigliabile iniziare la giornata trascorrendo diversi minuti davanti allo schermo controllando i social o altre app .

Perché appena svegli non bisogna prendere il cellulare

"Se si passa un'ora al telefono a letto una mattina, gli effetti negativi sono minimi. Ma se diventa un'abitudine, giorno dopo giorno, mese dopo mese, questo comportamento può avere conseguenze gravi", ha assicurato lo specialista. Ha anche spiegato che gli occhi sono collegati al cervello e che quindi trascurare la salute degli occhi significa trascurare la salute generale. A questo proposito, la psicologa ha osservato che il modo ideale per iniziare la giornata è guardare un oggetto nella stanza o l'orizzonte per qualche minuto, senza andare subito sullo smartphone. Allo stesso modo, secondo uno studio pubblicato dalla National Library of Medicine negli Stati Uniti, stare al telefono fino a tarda notte o la mattina presto può alterare seriamente il ciclo del sonno, portando a insonnia cronica. Secondo la ricerca, "ci sono sempre più prove che la luce a onde corte influisce sulla secrezione ormonale, sulla termoregolazione, sul sonno e sullo stato di allerta". Come se tutto ciò non bastasse, gli esperti hanno ribadito che, sebbene i filtri a bassa luminosità e per la luce blu consigliati dai nuovi sistemi operativi dei telefoni cellulari possano aiutare a ridurre questo effetto negativo, non lo eliminano completamente.

Attendere qualche minuto per cominciare l'attività social al mattino

Dunque, sebbene sia molto allettante controllare i social media e i messaggi non appena apriamo gli occhi, a lungo andare questo avrà più conseguenze e ricadute negative sul corpo e sulla mente che benefici. Per questo motivo, è sempre consigliabile attendere qualche minuto prima di iniziare la propria "vita online" e trascorrere i primi momenti della giornata il più possibile lontano dagli schermi digitali. A volte è meglio iniziare la giornata qualche minuto prima, in modo da potersi connettere con la natura prima di ricorrere nuovamente alla tecnologia, ormai parte integrante della nostra quotidianità.