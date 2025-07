Perché la pancia si gonfia con l'età e come risolvere il problema

Il passare del tempo ha molte conseguenze, e una di queste è l'accumulo di grasso addominale . Dove un tempo c'era un addome piatto e tonico, inizia a formarsi un piccolo cuscinetto adiposo che, se non controllato, inizia a colonizzare tutta la zona centrale del corpo. E anche se pensiamo sempre che questo sia dovuto solo ed esclusivamente a una cattiva alimentazione e alla mancanza di esercizio fisico, la verità è che non è sempre così. Secondo l'esperto di metabolismo Marc Romera a volte uno dei principali responsabili di questa pancia è il cortisolo, noto come ormone dello stress, che, in quantità molto elevate, può causare insonnia, perdita di massa muscolare e, soprattutto, l'accumulo di grasso addominale.

Il cortisolo fa gonfiare la pancia

Secondo l'esperto, in base alla sua esperienza professionale, nove persone su dieci che si rivolgono al suo studio hanno livelli di cortisolo alle stelle. E non si parla di persone sedentarie con cattive abitudini alimentari bensì di individui che mangiano in maniera sana e fanno esercizio fisico anche sei volte a settimana. E perché queste persone non perdono grasso? Perché il loro corpo si trova in un ambiente ormonale catabolico e non riesce a progredire. La soluzione a questo problema non è andare in palestra per ore ogni giorno o seguire diete restrittive che fanno perdere peso velocemente.

Come combattere il gonfiore

Romera consiglia di rilassarsi un po', allenarsi meno, dormire meglio e, soprattutto, ridurre lo stress. "Alcune persone non hanno bisogno di un nutrizionista, ma piuttosto di qualcuno che dica loro di prendersi una pausa". Per scoprire il livello di cortisolo è necessario un approfondimento medico a cui devono fare seguito poi le adeguate valutazioni.