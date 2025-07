Come prendersi cura degli occhi in estate, 6 cose da fare

È arrivata l'estate, e, come ogni anno, si registra un significativo aumento dei problemi alla vista . Le alte temperature, la maggiore esposizione al sole e l'aumento delle attività all'aperto non sono alleate degli occhi, che sono anzi più esposti a diverse aggressioni esterne. Secondo gli esperti di Clinica Baviera, una delle aziende leader in Europa nel settore dell'oftalmologia , in questo periodo dell'anno i disturbi oculari aumentano di oltre il 25%, con la congiuntivite tra quelli più comuni, che arriva addirittura ad aumentare fino al 70%. I raggi ultravioletti, il cloro delle piscine, l'aria condizionata, il sale marino e il vento che porta polvere o sabbia, sono tutti fattori che influiscono direttamente sulla salute degli occhi. Durante i mesi estivi molte persone non prendono le precauzioni necessarie per proteggere la vista. L'esposizione diretta al sole senza indossare occhiali protettivi contro i raggi UV può provocare danni seri a retina e cristallino, causando nel tempo problemi che possono andare da lievi irritazioni a malattie degenerative. Inoltre, l'uso eccessivo dell'aria condizionata e il contatto con allergeni o agenti inquinanti come il polline, la polvere o persino il trucco, contribuiscono a rendere gli occhi più facilmente irritabili, secchi o infetti.

Come proteggere gli occhi in estate

La prevenzione è fondamentale per evitare complicazioni visive durante l'estate. Molti di questi problemi possono essere evitati con piccole azioni quotidiane che non richiedono grande sforzo o investimento. Ad esempio, inserire nella propria routine quotidiana piccoli gesti come indossare occhiali da sole omologati, evitare di strofinarsi gli occhi, mantenere una buona igiene e proteggere gli occhi quando si nuota, già può fare una grande differenza. È importante prestare attenzione a qualsiasi fastidio oculare e non sottovalutarlo, perché spesso l'arrossamento o il prurito possono essere indizio di una condizione più seria. Prendersi cura degli occhi durante l'estate non è solo una questione di comfort, lo è anche di salute a lungo termine. Per questo motivo, il Dottor Sergio Ares, Medico Chirurgo Oculista e Country Manager di Clinica Baviera ha voluto fornire alcune indicazioni per evitare che gli occhi possano avere problemi in questo periodo dell'anno.

1. Indossare occhiali da sole con protezione UV

Gli occhiali da sole non sono solo un accessorio di moda, ma una barriera fondamentale contro i raggi ultravioletti. È importante assicurarsi che abbiano una protezione UVA e UVB al 100%, poiché i raggi solari possono danneggiare progressivamente il cristallino e la retina, causando da una lieve irritazione a condizioni più gravi a lungo termine come la cataratta. Non bastano occhiali scuri qualsiasi; le lenti senza filtro possono dilatare la pupilla e consentire l'ingresso di radiazioni più dannose. Acquistare sempre prodotti certificati, preferibilmente nei negozi di ottica, e assicurarsi che coprano la maggior parte possibile dell'occhio, compresi i lati, in modo da evitare l'ingresso di luce indiretta e garantire una protezione più completa. Gli occhiali non solo proteggono dal sole, anche dalla polvere e dalla sabbia, evitando l'impatto diretto di particelle irritanti che possono danneggiare la superficie dell'occhio. Inoltre, aiutano a prevenire le punture di insetti vicino all'occhio che possono causare poi infiammazioni, prurito e infezioni.

2. Proteggere gli occhi dall'acqua della piscina o del mare

Proteggere gli occhi quando si nuota in piscina o al mare è essenziale per evitare danni agli occhi e infezioni. L'acqua delle piscine contiene spesso molto cloro e altre sostanze chimiche che, sebbene siano necessarie per mantenerle pulite, possono irritare la congiuntiva e alterare il naturale equilibrio del film lacrimale. L'acqua di mare, invece, è ricca di sale e può causare fastidio, arrossamento e bruciore agli occhi dopo un'esposizione prolungata. Per evitare questi problemi, è consigliabile indossare occhialini da nuoto di buona qualità e aderenti, che creino una tenuta stagna intorno agli occhi e impediscano il contatto diretto con l'acqua. Inoltre, dopo aver nuotato, è consigliabile sciacquare gli occhi con acqua dolce o soluzione salina per rimuovere il cloro, il sale o qualsiasi particella possa essere entrata in contatto con la superficie dell'occhio. Questa semplice cautela già aiuta a prevenire irritazioni, congiuntiviti e altri disturbi estivi molto comuni.

3. Seguire buone norme igieniche

Mantenere una buona igiene personale è una delle misure più efficaci per prevenire i problemi agli occhi, soprattutto durante l'estate, quando i fattori di rischio aumentano. Il lavaggio frequente delle mani è fondamentale, poiché molte infezioni oculari, come la congiuntivite, si trasmettono toccando gli occhi con le mani sporche. In questo periodo dell'anno si entra spesso in contatto con superfici contaminate, sabbia, sudore, polvere, cloro delle piscine o tracce di prodotti cosmetici, il che aumenta la possibilità di portare i germi direttamente all'interno degli occhi; anche lo sfregamento può causare microlesioni alla cornea o aggravare l'irritazione. Un consiglio utile è quello di portare sempre con sé una bottiglietta di gel idroalcolico quando non si hanno a disposizione acqua e sapone, soprattutto in spiaggia, in piscina o in luoghi pubblici. Inoltre, è bene evitare di toccarsi gli occhi inutilmente, anche se si ha la sensazione di prurito o di secchezza, è meglio usare lacrime artificiali per alleviare il disagio in modo sicuro.

4. Evitare l'uso eccessivo dell'aria condizionata

L'uso eccessivo dell'aria condizionata in estate può influire negativamente sulla salute degli occhi. Sebbene fornisca sollievo dal caldo, asciuga molto gli ambienti e riduce l'umidità relativa, favorendo l'evaporazione delle lacrime naturali dell'occhio. Di conseguenza, molte persone soffrono di secchezza oculare, prurito, arrossamento e hanno persino una sensazione di sabbiolina, sintomi comuni della sindrome dell'occhio secco. Per attenuare questi effetti, una buona soluzione è quella di utilizzare umidificatori negli spazi chiusi in cui l'aria condizionata è accesa per periodi prolungati. Questi dispositivi aiutano a mantenere un livello adeguato di umidità ambientale, cosa che contribuisce anche al comfort degli occhi. È inoltre consigliabile evitare il flusso d'aria diretto sul viso e, se possibile, ventilare naturalmente la stanza almeno una volta al giorno.

5. Non condividere trucchi o asciugamani

Condividere i trucchi o gli asciugamani con altri può sembrare innocuo, ma è una pratica che mette a rischio la salute degli occhi. I prodotti per il trucco, soprattutto quelli che applicati vicino agli occhi come eyeliner, ombretto o mascara, possono accumulare batteri con il loro uso quotidiano. Condividendoli è possibile trasmettere infezioni come la congiuntivite o l'orzaiolo. Lo stesso vale per gli asciugamani: a contatto con il viso e gli occhi, possono diventare un mezzo di contagio se condivisi senza averli prima lavati in modo adeguato. Per evitare questi rischi, è consigliabile avere prodotti per il trucco e asciugamani ad uso personale esclusivo. Una buona idea è quella di contrassegnare gli oggetti personali con un nome o un segno distintivo per evitare confusione, soprattutto in spazi condivisi come palestre o case con tante persone. È inoltre importante lavare regolarmente gli asciugamani in acqua molto calda e cambiare i prodotti del trucco di tanto in tanto, soprattutto se si ha avuto un'infezione. Altre misure che contribuiscono a mantenere una buona salute degli occhi sono utilizzare applicatori monouso e non truccarsi se gli occhi sono irritati.

6. Seguire una dieta varia e idratarsi adeguatamente

Mantenere una dieta varia e un'adeguata idratazione è essenziale per preservare la salute degli occhi, soprattutto durante l'estate, quando il caldo e l'esposizione al sole possono influire maggiormente sugli occhi. Mangiare alimenti ricchi di vitamine A, C ed E, nonché di antiossidanti come la luteina e la zeaxantina, aiuta a proteggere la vista dai danni dei radicali liberi. Frutta e verdura dai colori vivaci, come carote, spinaci, arance e mirtilli, sono alleati fondamentali per rafforzare la vista e prevenire malattie come la degenerazione maculare e la cataratta. Inoltre, con il caldo è più facile disidratarsi, il che può causare anche secchezza oculare, affaticamento degli occhi e fastidio. Bere acqua a sufficienza durante la giornata aiuta a mantenere una corretta lubrificazione degli occhi e favorisce il funzionamento generale dell'organismo. È inoltre consigliabile evitare un consumo eccessivo di bevande zuccherate o contenenti caffeina, che possono contribuire alla disidratazione. Assumere inoltre alimenti ad alto contenuto di acqua, come cetrioli, anguria o melone, può aiutare a integrare l'idratazione. Prestare attenzione a ciò che si mangia e si beve è un modo semplice ed efficace per proteggere la salute degli occhi in estate.