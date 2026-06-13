Perché il filler sta passando di moda: i due trattamenti che rivoluzionano la pelle e il parere dell'esperta

Il filler? Piace sempre tanto, ma meno di prima. Ci sono due trattamenti che adesso vanno per la maggiore e che rivoluzionano la pelle in modo non chirurgico e meno invasivo. Si chiamano "clear lift" e "clear skin". Ne parliamo con la dottoressa Marina Perrone, medico chirurgo specializzato in medicina estetica. Che conferma: "I laser più richiesti per l'estate sono questi".

Clear lift e clear skin, che cosa sono

"Si tratta - spiega la dottoressa - nel caso del clear lift, di un laser frazionato non ablativo che serve per il ringiovanimento cutaneo, mentre l'altro serve sia per fare un ringiovanimento del viso, sempre non ablativo, sia per lavorare sulle cicatrici dell'acne. Quindi, visto che d'estate non si possono fare laser frazionati ablativi, chi vuole può fare questo che non è fotosensibilizzante. Non hanno farmaci perché sono dei laser, appunto, ma possono essere combinati con la biostimolazione inettiva o con gli esosomi: passando questi laser io vado a crearmi dei canali e posso veicolare quello di cui ho bisogno".

Clear lift e clear skin, a cosa servono

"Visto che il filler ha preso meno piede - spiega ancora la dottoressa Perrone - si tende a puntare sulla skin quality. Luminosità, grande della pelle, pori, texture... Si punta sulla rigenerazione con i laser che lavorano a 360 gradi. Clear Lift lavora sulla stimolazione del collagene e dell’elastina e ti da un effetto tensore e lavora anche sulla melanina. Clear skin rimpolpa, rende la pelle turgida, tesa e ti dà un effetto anti infiammatorio, molto buono per chi soffre di acne". Non a caso sono tra le ricerche più effettuate sui motori di ricerca negli ultimi mesi.