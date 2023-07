WIJI: Surf is an attitude

Milano, giugno 2023 – Nasce WIJI, il rivoluzionario lifestyle brand italiano che incarna la passione per gli sport da onda in veste più “cool”, legandosi al contempo ad uno stile di vita sano sempre più inserito nella quotidianità cittadina delle nuove generazioni sensibili all’ambiente.

Un attitude equilibrata, un attitude che rappresenta la generazione degli "sportivi urbani" e si impegna a diffondere, informare e connettere tutti coloro che abbracciano questo mondo e amano lo sport, la surf culture e il viaggio, perché il “Surf is an attitude” per WIJI e per tutta la sua community.

Il boom del Surf e più in generale il movimento legato alla diffusione degli sport da onda si è inserito negli ultimi anni anche nei tessuti sociali urbani europei, concretizzandosi in un reale nuovo “lifestyle” e distaccandosi dallo stereotipo del “Surfista Californiano perfetto”. Un preconcetto che ha contribuito ad allontanare gli appassionati non praticanti e tutti coloro che nutrono curiosità verso uno degli sport indubbiamente più estetici e legato agli elementi naturali del nostro pianeta.

WIJI cavalca l’onda di questa transizione, rappresentando uno stile di vita che unisce l'avventura con valori di sostenibilità, community e stile di vita sano.

La mission di WIJI è chiara e tangibile: fornire ad una nuova generazione di “Urban Surfers” prodotti di qualità elevata, assumendo quell’impronta “minimal” caratterizzante le ultime tendenze in ambito fashion ma poggiando parallelamente le fondamenta su un’idea di sostenibilità consapevole.

Ecco così che si concretizza l’obiettivo del brand, rendendo sportivi e appassionati delle metropoli europee portavoce di un movimento green giovane ed attivo.

"La collezione Spring Summer 2023 di WIJI rappresenta il match perfetto tra l’amore per il Surf ed il nostro impegno costante per la sostenibilità e la protezione dell'ambiente" ha dichiarato Mattia Del Conte, fondatore di WIJI. “Abbiamo cercato di creare un brand che rispecchiasse i valori di coloro che amano gli sport da onda e che desiderano contribuire a un futuro più sostenibile, senza compromettere il design e la qualità”.

La filosofia di WIJI verte su processi di produzione sostenibili e ad impatto zero, utilizzando materiali organici e cotone riciclato per la produzione dei suoi capi.

Una scelta che garantisce esperienza e indossabilità superiore e che traccia una linea separatrice ben marcata con il business dell’industria “fast-fashion”.

WIJI, attualmente presente con la vendita online tramite e-commerce, ha in progetto di aprire store monomarca, nei quali si vivrà un'esperienza a 360° nel mondo del brand, raccontando la sua storia e proponendo l'intera gamma di prodotti: t-shirt, felpe, poncho, borracce, tavole da surf e molto altro ancora. Inoltre, il brand ha l’ambizione e l’obiettivo di credere in progetti futuri, come creare spazi dedicati alla condivisione e alla creatività: ostelli, bistrot, studi ed eventi aperti a tutte le persone che condividono l'amore e la passione per il mare e l’oceano.

Come sarà per l’evento di settembre di WIJI a Milano (WIJI SURF FEST) e come, invece, è stato per l’evento musicale “La Prima

Estate”, in cui WIJI ne è stato partner ufficiale.

In questo festival, WIJI ha aiutato a selezionare un programma di attività gratuite accessibili a chiunque (con una prima rassegna il 16,17,18 giugno e una seconda rassegna il 23,24,25 giugno) presso il Parco Bussoladomani (Lido di Camaiore, in Toscana).

Attività come: Yoga con Irene Traina, Surf e Surf Training con WeRide Surf school, sempre a contatto con la natura, per scoprire sé stessi e mettersi in gioco.Attraverso il blog e i social, WIJI racconterà storie legate al mondo del surf, delle esperienze e delle iniziative sostenibili, comunicando i valori attraverso storie vere ed emozionanti, nonché attraverso racconti sportivi, iniziative green, musica e arte, per coinvolgere attivamente i propri valori, creando un legame solido e duraturo con la community.