Grisport lancia la linea Hike Plus

Dall’arancione al giallo chiaro, dal rosso al fucsia, passando per gli “ever green” verde salvia e marrone. I nuovi scarponcini della Linea “Hike Plus” di Grisport dettano già tendenza e sono pronti per essere sfoggiati da tutti i “Mountain Lovers”. Perfetti per vivere la montagna a 360°, per una o più giornate di trekking tra vette con ancora qualche spruzzo di neve, torrenti dall’acqua cristallina e verdi boschi, gli scarponcini confezionati dall’azienda di Castelcucco sono il risultato di un’elaborata ricerca continua. Un mix di tecnologia e leggerezza che contraddistingue una tipologia di calzatura sufficientemente robusta per garantire sicurezza e agilità.