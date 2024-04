Air guida il futuro delle prestazioni per gli atleti

Nike Pegasus Premium

Sfruttando la sua tecnologia brevettata Air, Nike presenta la Nike Pegasus Premium, che riprende l'ammortizzazione amata dai runner dell'iconica serie Pegasus e aggiunge la prima unità Air Zoom a vista e plasmata di Nike.

Nike Pegasus 41

Per oltre quarant'anni, la Nike Pegasus ha fornito ai runner di tutto il mondo la sua amata affidabilità. La Nike Pegasus 41 porta in dote la corsa morbida e ammortizzata per la quale la serie Pegasus è nota, migliorando al tempo stesso la sua tecnologia e le sue caratteristiche innovative.

Nike Air è il vantaggio dell'atleta

Nike ha ottimizzato l’Air sfruttando la potenza di calcolo e l'incomparabile set di dati raccolti sugli atleti dal Nike Sport Research Lab per creare scarpe che aiutano a realizzare i sogni degli atleti. Grazie a questa ricerca scientifica, specifica per lo sport, ed alla sue precisione e creatività, Nike introduce nuove scarpe chiodate per gli atleti di atletica leggera, la Nike Victory 2 e la Nike Maxfly 2; una nuova scarpa da basket, la Nike G.T. Hustle 3; e la sua scarpa più premium fino ad oggi per i calciatori, la Nike Air Zoom Mercurial 2024.