adidas lancia la linea Supernova Rise

Presentato per la prima volta sul mercato nel dicembre 2023, il modello Supernova Rise targato adidas viene oggi lanciato in una nuova ultima versione ideata per un ulteriore miglioramento dell’esperienza di corsa quotidiana per ogni runner.

La nuova Supernova Rise si contraddistingue per:

DREAMSTRIKE+: una nuova schiuma per l'intersuola, ispirata al leggendario LIGHTSTRIKE PRO della serie ADIZERO, ma con una formula ancora più avanzata. Garantisce un comfort e un'ammortizzazione senza pari, per una corsa imbattibile.

SUPPORT ROD SYSTEM: la suola è realizzata con un sistema di schiuma densa nella parte inferiore, assicurando un supporto neutro dal tallone alla punta. Questo design favorisce transizioni ultra fluide, rendendo ogni passo leggero e senza sforzo.

COMFORT HEEL FIT: un mix ideale di schiuma ammortizzata e tessuto delicato avvolge il tallone, offrendo un sostegno confortevole e sicuro.

Inoltre, la collezione Own The Run include la linea di abbigliamento Supernova, perfetta per chi cerca capi tecnici per la corsa quotidiana. Disponibile per uomo e donna, la linea comprende una giacca leggera con cappuccio regolabile, un gilet con zip, top con mezza zip, T-shirt e pantaloncini. Con la tecnologia WIND.RDY questi capi offrono una protezione ottimale contro le intemperie autunnali, mentre le tasche nascoste e le cerniere sicure permettono di correre in totale libertà, senza ingombri.

La Supernova Rise è disponibile negli store autorizzati e sul sito sito online adidas